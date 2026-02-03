يقدم موقع صدي البلد أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 3-2-2026

أسعار الذهب اليوم في الإمارات بمحلات الصاغة (دون مصنعية)

عيار 24: 564.25 درهم

عيار 22: 522.50 درهم

عيار 21: 501.00 درهم

عيار 18: 429.50 درهم

عيار 14: 332.25 درهم

عيار 12: 284.75 درهم

سعر الأونصة والجنيه الذهب اليوم في الإمارات

الاونصة 17550.25 درهم

الجنيه الذهب 4008.00 دراهم

الأونصة بالدولار 4644.90 دولار



الذهب في السوق الإماراتي

يعد الذهب من أبرز أدوات الادخار والاستثمار في الإمارات، حيث تشهد أسواق دبي وأبو ظبي نشاطًا واسعًا في تجارة المشغولات الذهبية، وتتغير الأسعار يوميًا؛ وفقًا لحركة البورصات العالمية، وسعر الدولار.