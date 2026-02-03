نشاط التصنيع الأمريكي في يناير يسجل أعلى نمو منذ 2022

اتّسع نشاط التصنيع في الولايات المتحدة على نحو غير متوقّع خلال يناير، مسجّلاً أسرع وتيرة نمو منذ عام 2022، مدفوعاً بارتفاع قوي في الطلبات الجديدة وزيادة الإنتاج.

ارتفع مؤشر معهد إدارة التوريد (ISM) لقطاع التصنيع إلى 52.6 نقطة مقارنة بـ47.9 نقطة في الشهر السابق، وفق بيانات صدرت اليوم الإثنين. وتشير القراءات التي تتجاوز 50 نقطة إلى التوسّع، وجاء الرقم الأخير أعلى من جميع توقعات الاقتصاديين في استطلاع لـ"بلومبرغ".

وبعد ما يقرب من عام من الانكماش، يمثل هذا الارتفاع المرتبط بالطلب على أنشطة المصانع خبراً إيجابياً، إذ إن استمرار نموه من شأنه أن يبعث على الاطمئنان بأن قطاع التصنيع بدأ يتعافى بعد معاناة استمرت نحو ثلاث سنوات.

وأظهر تقرير معهد إدارة التوريد قفزة بنحو 10 نقاط في مؤشر الطلبات الجديدة، إلى جانب تحسّن ملحوظ في مؤشر الإنتاج، وكلاهما سجّل أسرع نمو منذ ما يقرب من أربع سنوات. كما ارتفعت الطلبيات المتراكمة للمرة الأولى منذ 2022، في حين سجّلت طلبات التصدير زيادة أيضاً.