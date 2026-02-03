قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بمشاركة 6 دول.. مصر تستضيف برنامجا تدريبيا لمجلس مطارات أفريقيا

نورهان خفاجي

تستضيف الشركة القابضة للمطارات، البرنامج التدريبي الأول المجلس الدولي للمطارات بإفريقيا (ACI Africa) لعام 2026، والذي تستضيفه الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية في مصر، تحت عنوان “التميز في خدمة العملاء: الارتقاء بتجربة المسافر”، ويستمر فعالياته حتى 6 فبراير الجاري في القاهرة.

يأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار “برنامج تطوير المطارات الأفريقية” (AADP)، حيث يشهد حضوراً متميزاً لنخبة من خبراء المطارات والمتخصصين من تنزانيا، موريشيوس، أوغندا، كينيا، ليبيا، بالإضافة إلى الدولة المستضيفة مصر، والتي يمثلها بالحضور رئيس الشركة القابضة للمطارات المهندس أيمن عرب، والمحاسب مجدي إسحق ورئيس شركة ميناء القاهرة الجوي.

ويعكس هذا التجمع القوي روح التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين المطارات في القارة السمراء.

افتتح البرنامج التدريبي رسمياً كل من المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والسيدة أدجا إف بانيل ندياي، مديرة التدريب والإدارة في “إياتا أفريقيا”.

ويقوم بالتدريب الخبير الدولي ماتيس سميث، الذي يركز على تزويد الكوادر الأفريقية بأدوات عملية تهدف إلى، تحسين جودة رحلة المسافر داخل المطار، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وكيفية تعزيز الأداء التجاري للمطارات عبر تحسين مستوى الخدمات.

وأكد مكتب “إياتا أفريقيا” (ACI Africa) خلال الافتتاح على التزامه المستمر ببناء القدرات البشرية ورفع معايير تجربة المسافر عبر كافة المطارات الأفريقية، مشيداً بالدور المصري في دعم مسيرة التطوير القارية.

