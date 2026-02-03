تفاصيل عصر الفلات وايت.. وعمل شركة بدون مقر

كشف الباحث الاقتصادي أحمد أبو علي تفاصيل عصر الفلات وايت، موضحا أنه مصطلح ظهر في بريطانيا ويشير إلى العديد من الشركات المتخصصة في مجال ريادة الأعمال.



وقال أبو عبي، خلال مداخلة مع الإعلامية روان أبو العينين، مقدمة برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن الفلات وايت تستند أكثر في فكرة تأسيسها للمقاهي أو مساحات العمل خارج نطاق الشركات التقليدية.

وأضاف أن الفكرة تم اتخاذها من مشروب شهير كان يقدم في المقاهي للشباب، وهذا المصطلح دلالة للمشروع، مشيرا إلى أن الشباب يؤسسون شركات ويكون عددهم 5 أو 8 أفراد، ويتابعون العمل من خلال القنوات الرقمية.

وأوضح أن الفلات وايت يستند إلى أن الشباب يلجأون لتنفيذ وإنشاء شركات من خلال مواقع إلكترونية وقنوات رقمية على الكافيهات أو المقاهي في نطاق تخصصات متعلقة بريادة الأعمال.

