قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميًا.. مطار العاصمة الدولي يدخل مرحلة التشغيل المنتظم
«أكسيوس»: إسرائيل لا تريد شن ضربات أمريكية رمزية ضد إيران
عرض فرنسي رسمي لـ إمام عاشور
اليوم الثاني لتشغيل رفح.. استمرار عبور الأسر الفلسطينية واستقبال الحالات الحرجة
الخارجية الصينية: ندعم فنزويلا في حماية سيادتها وكرامتها
مصر ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الدفعة الثانية من الفلسطينيين عبر معبر رفح
نهشت جسده أمام منزله.. القصة الكاملة لهجوم الكلاب الضالة على طفل برأس سدر تهز جنوب سيناء
سلام يرحب بعقد اجتماع سوري لبناني أردني لبحث ملفات الطاقة والكهرباء
مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع تعديل قانون المهن الرياضية
بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات
الأزهر يحتفي بليلة النصف من شعبان ذكرى تحويل القبلة
البرهان: نبارك لشعب السودان فك حصار كادوقلي.. وسنصل إلى دارفور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة قناة السويس: إجراء جراحات عيون مجانية ضمن مبادرة «العلاج حق للجميع»

الدور المجتمعي لجامعة قناة السويس
الدور المجتمعي لجامعة قناة السويس
الإسماعيلية انجي هيبة

أكد الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تضع خدمة المجتمع وصحة المواطن في مقدمة أولوياتها، مشيرًا إلى أن مبادرة «العلاج حق للجميع» تعكس التزام الجامعة برسالتها الإنسانية والمجتمعية، ودورها الوطني في دعم المنظومة الصحية، من خلال تقديم خدمات طبية مجانية وفق أعلى معايير الجودة، وبمشاركة مباشرة من قياداتها الأكاديمية والطبية.

وفي إطار فعاليات المبادرة المجانية «العلاج حق للجميع»، وضمن الدور المجتمعي الرائد لكلية الطب جامعة قناة السويس والمستشفيات الجامعية، أجرى  الدكتور أحمد أنور عبد الغني، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وأستاذ واستشاري أول طب وجراحة العيون، عددًا من عمليات إزالة المياه البيضاء، دعمًا للمبادرة وحرصًا على تقديم رعاية صحية متكاملة وآمنة للمرضى المستحقين.

وشارك في إجراء العمليات فريق طبي متميز من قسم طب وجراحة العيون تحت إشراف عام الدكتور عمرو عبد الفتاح، أستاذ ورئيس قسم طب وجراحة العيون، وضم الفريق الدكتور محمود أحمد غنيم، مدرس طب وجراحة العيون، والدكتورة أماني سعد عبد العزيز، مدرس مساعد طب وجراحة العيون، والدكتور أحمد عبد الباسط عبد العال، مدرس مساعد طب وجراحة العيون، والدكتورة دينا طارق عبد الله، طبيب مقيم طب وجراحة العيون، والدكتورة زينة أحمد أنور، طبيب مقيم طب وجراحة العيون.

وتولى الإشراف العام على العمليات مس هدى صبحي، فيما شارك في إشراف العمليات مستر عمر سعيد، ومستر مصطفى كمال، ومس أسماء حسام، ومس شيماء عادل، ومستر محمود متولي، ومس شروق أشرف، إلى جانب فريق تمريض غرفة العمليات الذي ضم مستر رضا فتحي عبد الله، ومس نادية حربي محمد، ومس هبة حافظ سالم، ومس منة الله عصام عباس، في منظومة عمل عكست التكامل والدقة والالتزام المهني.

كما حرص الدكتور أحمد أنور عبد الغني على تفقد غرف العمليات الجراحية بنظام الكبسولات، والتي شملت غرفة جراحة العظام، وغرفة جراحة التجميل، وغرفة الجراحة العامة، وغرفة جراحة المخ والأعصاب، حيث رافقه خلال الجولة الدكتور أحمد مهدي، نائب مدير المستشفى الجامعي ومدير العمليات، واطمأن على جاهزية غرف العمليات والتجهيزات الطبية، ووجّه الشكر لفريق العمليات الجراحية وعلى رأسهم الدكتور أحمد مهدي مدير العمليات، تقديرًا للجهود الكبيرة المبذولة في خدمة المرضى وتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية وفق المعايير العالمية للجودة.

وأكد الدكتور أحمد أنور عبد الغني أن العمل داخل المستشفيات الجامعية ينطلق من التزام أخلاقي وإنساني راسخ، قائلًا: «ننظر دائمًا إلى الأمام، لكن أعيننا وقلوبنا تبقى قبل كل شيء مع المريض، فسلامته وأمانه مسؤولية لا تقبل التهاون. نعمل كل يوم لنقدم أعلى مستوى من الرعاية الصحية بضمير حي وإخلاص حقيقي، ولا نخشى في أداء واجبنا إلا الله سبحانه وتعالى»، مؤكدًا استمرار المبادرة وتوسيع نطاق خدماتها لتشمل أكبر عدد من المستفيدين.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 يفقد 300 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-2-2026

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

منتخب مصر

زلاكة بدلا من فتحي.. الغندور يكشف مفاجآت حسام حسن فى قائمة منتخب مصر

سعر الدولار اليوم الثلاثاء

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-2-2026

شيكابالا وكهربا

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

ترشيحاتنا

العميل الليلي

طرح الموسم الثالث من «العميل الليلي» 19 فبراير

معرض القاهرة الدولي للكتاب

مائدة مستديرة بمعرض القاهرة للكتاب تناقش تحويل تغير المناخ إلى مسؤولية مجتمعية

ماجدة الرومي

بعد غياب 3 سنوات.. ماجدة الرومي تلتحف بالعلم المصري في حفل الأوبرا

بالصور

لأول مرة.. الصين تتخذ قرارا غير مسبوق بحظر مقابض أبواب السيارات المخفية

مقابض أبواب السيارات المخفية
مقابض أبواب السيارات المخفية
مقابض أبواب السيارات المخفية

طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد

طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد
طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد
طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد

بسعر 320 ألف جنيه فقط.. شبيهة BMW للبيع بحالة فابريكا

بريليانس FRV
بريليانس FRV
بريليانس FRV

انتبهي لأظافرك.. علامة صامتة قد تكشف خطرًا صحيًا لا ترينه

الاظافر
الاظافر
الاظافر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد