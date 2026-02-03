رئيس مدينة مرسي مطروح : إنجاز معاملات المواطنين بالتحول الرقمي تحقيقًا لرؤية مصر 2030

حرص اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسي مطروح علي تطوير مستوي الاداء والاستماع لمقترحات المواطنين بالمركز التكنولوجي بالمدينة ، باعتبارها الواجهة المباشرة للجماهير للحصول على الخدمات الحكومية بصورة ميسرة ومتطورة في اطار المشروع القومي للتحول الرقمي وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 .

حيث تفقد اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسي مطروح ، سير العمل بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالمدينة ، فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل للتعرف علي جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين ، والتأكد من سرعة الإنجاز وكفاءة الأداء.

واستمع اللواء محمد صحصاح إلى طلبات المواطنين وشكاواهم ، موجّهًا بالفحص الفورى لكافة الطلبات، وتقديم أقصى التسهيلات الممكنة لإنهاء المعاملات بسهولة ويسر، مؤكدًا أن الهدف من المنظومة التكنولوجية هو اختصار الوقت والجهد، وتقديم خدمة حضارية تليق بالمواطن، وتعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمى.

وأوضح رئيس مدينة مرسي مطروح أننا نولي اهتمامًا بالغًا بتطوير مستوي الاداء للعاملين بالمركز التكنولوجي ، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك ضمن جهود الدولة لدعم منظومة التحول الرقمي وتيسير الحصول على الخدمات الحكومية وفقا للقانون واللوائح المنظمة طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

ويقدم المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمدينة مرسي مطروح مجموعة كبيرة من الخدمات منها: تلقي واستلام طلبات التصالح، واصدار تراخيص البناء والمحال، وتراخيص الإشغالات والمصاعد، واتحاد الشاغلين، وبيانات الصلاحية، تراخيص الإعلانات، طلبات المعاينة ، ودفع الأقساط والايجارات للمحال التجارية والوحدات السكنية.