الرئاسة الفلسطينية: ادعاءات الاحتلال بشأن قطاع غزة باطلة ولا أساس لها من الصحة
بتخفيضات 30%.. أماكن معارض أهلاً رمضان 2026 بالمحافظات
تحويل الفنان محمود حجازي للاستعلامات الفنية بالعباسية لاستكمال التحقيقات
حجز لـ الحكم.. تأجيل جلسة محاكمة قاتل زميله بالمنشار في الإسماعيلية لـ 24 فبراير الجاري
النقض ترفض الطعن على نتائج انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية بالمنيا
وزيرا خارجية مصر والسودان يكرمان أطباء القافلة الطبية لدعم القطاع الصحي السوداني
ميمي جمال تكشف لـ«صدى البلد» طقوسها في شهر رمضان.. فيديو
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
نحو مصر خالية من السعار.. ضبط وتعقيم 29 كلبًا ضالًا بالغردقة
وزيرة التخطيط تستقبل وفد البنك الدولي لمناقشة مشروعات التنمية والتحول الأخضر في مصر
أحد مصابي غزة من الأراضي المصرية: أشكر الشعب المصري.. وإحنا بنحبه
عبد العاطي لنظيره السوداني نرفض أي محاولات لتقسيم السودان أو المساس بسيادته واستقراره
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

رئيس مدينة مرسي مطروح : إنجاز معاملات المواطنين بالتحول الرقمي تحقيقًا لرؤية مصر 2030

ايمن محمود

حرص اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسي مطروح علي تطوير مستوي الاداء والاستماع لمقترحات المواطنين بالمركز التكنولوجي بالمدينة ، باعتبارها الواجهة المباشرة للجماهير للحصول على الخدمات الحكومية بصورة ميسرة ومتطورة في اطار المشروع القومي للتحول الرقمي وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 .

حيث تفقد اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسي مطروح ، سير العمل بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالمدينة ، فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل للتعرف علي جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين ، والتأكد من سرعة الإنجاز وكفاءة الأداء.

واستمع اللواء محمد صحصاح إلى طلبات المواطنين وشكاواهم ، موجّهًا بالفحص الفورى لكافة الطلبات، وتقديم أقصى التسهيلات الممكنة لإنهاء المعاملات بسهولة ويسر، مؤكدًا أن الهدف من المنظومة التكنولوجية هو اختصار الوقت والجهد، وتقديم خدمة حضارية تليق بالمواطن، وتعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمى.

وأوضح رئيس مدينة مرسي مطروح أننا نولي اهتمامًا بالغًا بتطوير مستوي الاداء للعاملين بالمركز التكنولوجي ، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك ضمن جهود الدولة لدعم منظومة التحول الرقمي وتيسير الحصول على الخدمات الحكومية وفقا للقانون واللوائح المنظمة طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

ويقدم المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمدينة مرسي مطروح مجموعة كبيرة من الخدمات منها: تلقي واستلام طلبات التصالح، واصدار تراخيص البناء والمحال، وتراخيص الإشغالات والمصاعد، واتحاد الشاغلين، وبيانات الصلاحية، تراخيص الإعلانات، طلبات المعاينة ، ودفع الأقساط والايجارات للمحال التجارية والوحدات السكنية.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح مرسي مطروح

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

شيكابالا وكهربا

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

امام عاشور وكهربا

كنز لازم تحافظ عليه.. كهربا يوجه رسالة لـ إمام عاشور بخصوص الأهلي

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات أول مرة.. رابط الاستعلام الفوري

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

إيلون ماسك

إيلون ماسك ومسؤولة سابقة بـ"أكس" يمثلان أمام القضاء الفرنسي

تقرير: الائتمان المحلي في الكويت يسجل 7.6% نموا عام 2025 والأعلى في 3 سنوات

تقرير: الائتمان المحلي في الكويت يسجل 7.6% نموا عام 2025 والأعلى في 3 سنوات

ويتكوف

القناة 12: ويتكوف وصل إسرائيل استعدادا للقاء نتنياهو

بالصور

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمنيا القمح ويٌقيل نائب رئيس المركز

محافظ الشرقية يتفقد معرض «أهلاً رمضان للملابس الجاهزة» بمنيا القمح

فراخ الهمر بطعم المطاعم.. وصفة سهلة والسر في التتبيلة

قبل رمضان.. 10خطوات لبدء صيام صحي للشهر الكريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

