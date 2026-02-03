قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم تستعد لإطلاق المرحلة الثالثة من برنامج تنمية مهارات اللغة العربية بـ7 محافظات
وزير التعليم: لا يجوز انتقال الطالب من صف دراسي لآخر بدون اتقان "القراءة والكتابة"
تعليمات عاجلة بسرعة تسليم الكتب ومتابعة نسب حضور الطلاب بالمدارس في الترم الثاني
وزير التعليم: عام 2027 سيشهد إنهاء الفترة المسائية في المدارس بالكامل
وزير التعليم: ترقبوا طرح النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026
وزير التعليم: ترقبوا طرح النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026
إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي في اتهامه باغتصاب فتاة
شاهد ..وزراء و نجوم السياسة والفن في حفل فيلم "الرجل ذو القبعة" لـ زاهي حواس
دخلت حيز التنفيذ .. قرارات جديدة بشأن الإيجار القديم في 8 محافظات
وزير الخارجية يؤكد لنظيره البرتغالي ضرورة تضافر الجهود لتنفيذ المرحلة الثانية بشأن غزة
الدفاع المدني في غزة يوقف عملياته بسبب نفاد الوقود ويناشد المجتمع الدولي التدخل العاجل
«كابتن إيلا»… أول ضابطة مسلمة تتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أردوغان في القاهرة مجددا| رصد تاريخ الزيارات التركية لتعزيز الشراكة مع مصر

أردوغان في القاهرة مجددا| رصد تاريخ الزيارات التركية لتعزيز الشراكة مع مصر
أردوغان في القاهرة مجددا| رصد تاريخ الزيارات التركية لتعزيز الشراكة مع مصر
ياسمين القصاص

تشهد العلاقات المصرية التركية مرحلة جديدة من التقارب والتعاون، إذ تستعد القاهرة لاستقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في زيارة رسمية تعزز مسار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. 

وتأتي هذه الزيارة في إطار استمرار التنسيق المشترك وتبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، بعد سلسلة من اللقاءات الرسمية المتبادلة التي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، فضلا عن تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين القاهرة وأنقرة.

وفي هذا الصدد، أعلن السفير التركي في القاهرة، صالح موطلو شن، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور العاصمة المصرية القاهرة، غدا لأربعاء ،  حيث من المقرر أن يلتقي بالرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية.

وأوضح السفير شن، في منشور على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك يوم الاثنين، أن زيارة الرئيس أردوغان تأتي بعد أن يبدأ جولة في المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، تلبية لدعوة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان. وأشار السفير إلى أن المباحثات في الرياض ستتناول التطورات الإقليمية والدولية، إضافة إلى استكشاف إمكانية اتخاذ خطوات إضافية لتعميق التعاون المشترك بين تركيا والسعودية.

وبعد زيارة الرياض، سيتوجه الرئيس أردوغان إلى القاهرة للمشاركة مع الرئيس السيسي في رئاسة الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.

ومن المقرر أن تشمل الزيارة أيضا منتدى الأعمال المصري التركي، الذي سيعقد على هامش اللقاءات الرسمية، لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

كما ستتطرق المباحثات بين الرئيسين إلى مختلف القضايا الثنائية، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية، مع اهتمام خاص بالقضية الفلسطينية والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. ويأتي ذلك في سياق استمرار التنسيق والتقارب بين القاهرة وأنقرة بعد فترة من التوتر شهدتها العلاقات بين البلدين.

ومنم ناحية أخرى، أن الرئيس التركي كان قد زار مصر لأول مرة منذ عامين، بعد انقطاع دام 11 عاما عن الزيارات الرسمية، حيث استقبل هو وزوجته من قبل الرئيس السيسي وزوجته لدى وصولهما إلى مطار القاهرة الدولي، وشهدت تلك الزيارة توقيع عدة اتفاقيات مشتركة بين البلدين في مختلف المجالات.

ومنذ ذلك الحين، استمرت اللقاءات المتبادلة لتعزيز التعاون بين مصر وتركيا، حيث قام الرئيس أردوغان بزيارة رسمية لمصر في أكتوبر الماضي للمشاركة في حفل توقيع اتفاق شرم الشيخ للسلام، كما زار القاهرة في ديسمبر 2024 للمشاركة في القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي.

وفي المقابل، زار الرئيس السيسي العاصمة التركية أنقرة في سبتمبر 2024، حيث ترأس مع الرئيس أردوغان أول اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، وتم توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات متعددة. 

كما شهدت هذه الزيارة عقد منتدى الأعمال المصري التركي لتعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري، بما يعكس الاهتمام المشترك بتطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وقد سلطت جميع اللقاءات الأخيرة الضوء على أهمية التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يسهم في تحقيق مصالح مشتركة للشعبين، كما تناولت المباحثات تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في مناطق النزاع مثل غزة والسودان وليبيا وإيران ولبنان وسوريا والصومال واليمن، بما يعكس الحرص على مناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

الرئيس التركي تركيا مصر القاهرة السيسي الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أرشيفية

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

الفنان محمود حجازي

الكاميرات تفجر مفاجأة بقضية محمود حجازي.. والفنان: اتحرشت بيا

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

صورة تعبيرية

بعد شكاوى من التطبيق.. حالات إنهاء الخدمة بسبب تعاطي المخدرات تحت قبة البرلمان

مجلس الوزراء

مصادر لـ صدى البلد: بدء مشاورات التعديل الوزاري.. ولم يتم إبلاغ المستبعدين من الحكومة

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

ترشيحاتنا

سيارات

أخبار السيارات| تويوتا تتعرض للاختراق والسرقة.. وكيا تصلح ميزة يكرهها جميع السائقين

هواتف أوبو Find X9

باقوى معالج وقوة شحن جبارة | أوبو تغزو الأسواق بهاتف جديد .. إليك اهم مواصفاته

تويوتا

سيارات تويوتا تتعرض للاختراق والسرقة.. كيف تحمي سيارتك؟

بالصور

طرق تخزين عصائر رمضان بطريقة صحية.. خطوات بسيطة

طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان
طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان
طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان

هل لصقات الظهر آمنة؟.. أوقات استخدامها وفوائدها

ماذا تعرف عن لصقات الظهر؟
ماذا تعرف عن لصقات الظهر؟
ماذا تعرف عن لصقات الظهر؟

قبل رمضان.. اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

حملات مكبرة لإعادة الانضباط للشوارع واستعادة المظهر الحضاري بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

فيديو

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد