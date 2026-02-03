شرط مفاجئ من الأهلي للموافقة على رحيل عبد القادر إلى الكرمة العراقي

قدم نادي الكرمة العراقي عرضًا من أجل التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك "الأهلي عايز يطلع احمد عبد القادر إعارة ب١٥٠ الف دولار لكرمة العراقي بس يجدد سنة و طبعا اللاعب رفض رفض تام انه يجدد سنة و خصوصا انه سيرحل بعد ٤ شهور و يمضي للنادي اللي هو عايزه و يحصل علي عقد كبير طالما اصبح لاعب حر"

ويرتبط أحمد عبدالقادر مع النادي الأهلي بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي يحق للاعب الرحيل بالمجان من صفوف الفريق.

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي مع نظيره البنك الأهلي، اليوم الثلاثاء الموافق 3 فبراير 2026، في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:00 بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.