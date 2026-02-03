علاء عز: 22 مليار دولار متاحة للشراكة بين مصر وتركيا

كشف الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف المصرية ـ الأوروبية، تفاصيل جديدة بشأن اجتماع منتدى التعاون التركي المصري، مشيرا إلى أن شارك فيه نحو 200 شخصية من غرف التجارة والصناعة والبورصات التركية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن التوجه كان نحو التعاون وجذب الاستثمارات بقيمة 15 مليار دولار، متوقعًا أن يصل إجمالي الاستثمارات إلى 15مليار دولار بنهاية العام، مشيرًا إلى أن الهدف هو جذب هذه الاستثمارات إلى مصر للتصنيع من أجل التصدير. و

أضاف أن تركيا تحتل المرتبة الثانية عالميًا في البنية التحتية، وكان الهدف هو إبراز ما أنجزته مصر خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن مدينة العلمين تم اختيارها لاستضافة المنتدى نظرًا لمكانتها السياحية العالمية، بهدف الترويج لها على الصعيدين المحلي والدولي.

وأشار إلى إنشاء منطقة صناعية تركية على أرض مصر تضم الشركات التركية، وربط الغرف التجارية المصرية في 27 محافظة بالغرف المكافئة لها في تركيا لتعزيز التعاون المشترك.

وأكد أن هناك أكثر من 22 مليار دولار متاحة للشراكة بين مصر وتركيا، مشيرًا إلى أن تركيا رفعت الحد الأدنى للأجور إلى 800 دولار، بينما مصر نحو 180دولار، ما ساهم في انتقال بعض المصانع التركية إلى مصر وفتح مجالات صناعية جديدة في الملابس والإلكترونيات للاستفادة من المزايا المحلية.

وأشار إلى أن مصر تستهدف 15 مليار دولار استثمارات تركية بحلول نهاية عام 2026، ضمن خطة مستقبلية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.