قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علاء ميهوب يفتح النار على «كامويش»: ما قدّمه مُخيّب للآمال
«خمسة وعشرين».. أغنية جديدة لــ«لِلّا فضة» تحمل حنين الماضي وبدايات مختلفة | فيديو
رد فعل غير مُتوقع من «تورب» بشأن تأثر الفريق بغياب إمام عاشور
وزارة النقل تستعرض أحدث أعمال المحطة متعددة الأغراض «سفاجا 2» بميناء سفاجا| صور
حكم صيام النصف الثاني من شهر شعبان.. الأزهر يوضح رأي الشرع
نقل المُحادثات «الأمريكية - الإيرانية» من تركيا إلى سلطنة عمان
خبير سياسي: حكومة الشرع وقسد لا يمتلكان توافقًا كاملًا رغم الحديث عن تشكيل ألوية وعمليات دمج|فيديو
أحمد سعد يتحدّث عن بدايات ابنته: حفظ واستيعاب «أشرقت» في عمر مُبكر أدهشني | فيديو
حسن مصطفى ينتقد اختيارات «توروب»: رحيل عمر كمال خطأ .. والأهلي بلا هوية فنية
عماد الدين حسين: إسرائيل تواصل وضع العراقيل أمام تنفيذ مراحل اتفاق وقف إطلاق النار
«شبانة»: جون إدوارد لم يتنازل عن نسبته من صفقات الزمالك
عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

فيديو دهب يُثير الجدل.. حركات غامضة لسائحين تُشعل السوشيال وبيان رسمي يكشف الحقيقة|فيديوجراف

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
أحمد العيسوي


في لحظات قليلة، يمكن لمقطع فيديو عابر أن يتحوّل إلى قضية رأي عام تشغل آلاف المتابعين وتفتح بابًا واسعًا للتأويلات.. هذا ما حدث تمامًا بعد تداول مشاهد لسائحين أجانب في أحد شوارع مدينة دهب، بدت تصرفاتهم غير مألوفة وأثارت موجة من الجدل والتكهنات. وبين من فسّر المشهد على أنه سلوك خطير، ومن اعتبره مجرد تصرف عفوي أو نشاط غير تقليدي، تصاعدت التعليقات بسرعة تفوق وضوح الحقيقة نفسها، قبل أن تتدخل الجهات الرسمية لتضع الرواية في إطار أكثر هدوءًا وواقعية.

الفيديو يشعل مواقع التواصل

المقطع المصوَّر أظهر مجموعة من الأجانب في منطقة اللايت هاوس بدهب، وهم يتحركون بطريقة بدت غريبة للبعض، ما دفع رواد مواقع التواصل إلى تداول الفيديو على نطاق واسع، مع تعليقات متباينة حول طبيعة ما يحدث.

البعض ذهب إلى تفسيرات طبية خطيرة، وربط المشهد بما يُعرف عبر الإنترنت بحالة “Fent Fold” أو ما يسمى بـ”انحناءة الزومبي”، وهي وفق ما يتم تداوله حالة مرتبطة بتعاطي مخدر الفنتانيل شديد الخطورة. إلا أن هذه التفسيرات بقيت في إطار التخمينات الشعبية دون أي دليل رسمي.

تحرّك رسمي وبحث عن الحقيقة

وبالفعل ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على طالب نشر فيديو الذي تضمن ظهور بعض الأشخاص مستلقين على الأرض والإدعاء بكونهم تحت تأثير المواد المخدرة بجنوب سيناء.

وأوضحت الوزارة أنه بالفحص تبين أن الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو "يحملون جنسيات دول أجنبية" وأنهم يؤدون بعض الطقوس الخاصة برياضة "اليوجا" وذلك بوضع بعض الرمال على أجسادهم وعمل حركات تمثيلية.

محامٍ.. التفسير الأخطر ليس بالضرورة هو الصحيح

المحامي أحمد وفا علّق على الواقعة برؤية مختلفة تميل إلى التهدئة، مؤكدًا أن بعض التفسيرات المتداولة قد تكون مبالغًا فيها.

وأوضح وفا، في تصريحات خاصة، أن الحركات الظاهرة في الفيديو لا تعني بالضرورة تعاطي مواد مخدرة، قائلًا إن من يتعاطى مواد مؤثرة على الوعي “لا يكون في حالة استعراض علني في الشارع، ولا يقبل أن يتم تصويره بهذا الشكل”. 

وأضاف أن الاحتمال الأقرب للمنطق قد يكون تصوير مشهد تمثيلي أو أداء حركي غريب بغرض الترفيه أو لفت الانتباه.

وأشار إلى أن دهب مدينة سياحية عالمية، ومن الطبيعي أن تشهد سلوكيات أو أنشطة غير مألوفة أحيانًا، لكن تضخيم الأمور دون تحقق قد يسيء لصورة المكان أكثر مما يخدم الحقيقة.

ماذا يقول القانون؟

من الناحية القانونية، يوضح وفا أن هناك عدة جوانب يمكن النظر إليها في حال ثبوت تعاطي مواد مخدرة يخضع الأمر لقانون مكافحة المخدرات المصري، الذي يجرّم التعاطي والحيازة، وتصل العقوبات إلى الحبس والغرامة، مع تطبيق القوانين على المصريين والأجانب على حد سواء، وفي حال كان الأمر مجرد تمثيل أو سلوك استعراضي قد يدخل تحت بند الإخلال بالآداب العامة أو السلوك المخل بالنظام العام إذا ثبت أنه تسبب في إزعاج المواطنين أو الإساءة للذوق العام، وهو ما يخضع لتقدير الجهات الأمنية والقضائية، أما تصوير الفيديو ونشره فيخضع بدوره لقوانين النشر واستخدام وسائل التواصل، خاصة إذا تضمن إساءة أو تشويه سمعة أشخاص دون دليل.

بين الحقيقة والشائعة

الحادثة تعكس سرعة انتشار المعلومات وأحيانًا الشائعات عبر السوشيال ميديا، حيث يتحول مقطع قصير إلى قضية رأي عام في ساعات قليلة، قبل ظهور أي بيان رسمي حاسم.

ويرى مراقبون أن التريث في إطلاق الأحكام ضرورة، خصوصًا في المدن السياحية التي تعتمد بشكل كبير على السمعة والانطباع العام لدى الزوار.

وتبقى واقعة دهب مثالًا واضحًا على الفجوة بين ما يظهر على الشاشات وما قد تكون عليه الحقيقة على أرض الواقع. وبين تحقيقات الجهات المختصة، ورأي القانون، وتفسيرات الجمهور، يظل العامل الأهم هو التحقق قبل الحكم. فصورة مدينة سياحية، وسمعة أشخاص، وحتى الأمن المجتمعي، كلها أمور قد تتأثر بمقطع فيديو لم تتضح كل تفاصيله بعد.

مواقع التواصل دهب سيناء غير طبيعية الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

تذبذب قوي في أسعار الذهب .. مفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

مصطفى بكري

تعديل وزاري أم حكومة جديدة .. بكري: ملاحظات على عدد من الوزراء

نقابة المهن التمثيلية

نقابة المهن التمثيلية تقرر إيقاف مسلسل «روح OFF» نهائيًا ومنعه من العرض في رمضان 2026

إمام عاشور

بعد هجوم جماهير الأهلي عليه .. رسالة مُفاجئة من إمام عاشور

عواد

غرامة 4 ملايين جنيه.. عبدالواحد يكشف تفاصيل تعدي محمد عواد على نجم الزمالك

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيحة الترم الأول للشهادة الإعدادية بالقليوبية

الطفل محمد

دخل يحشي ضرسه خرج جثة .. وفاة الطفل محمد بسبب جرعة بنج زائدة بدمياط

محمود حجازي

إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي في اتهامه باغتصاب فتاة

ترشيحاتنا

إمام عاشور

إسلام صادق: الأهلي يُعاني فنيًا بدون إمام عاشور

كأس العالم

برلين تحسم الجدل حول موقف الحكومة الألمانية من مقاطعة مونديال 2026 بالولايات المتحدة

خالد الغندور

الغندور: نبيل كوكا يعوض غياب ظهير بيراميدز في مونديال 2026

بالصور

علامات وأعراض الكبد الدهني .. مرض صامت قد يتطوّر دون إنذار مُبكّر

علامات وأعراض الكبد الدهني
علامات وأعراض الكبد الدهني
علامات وأعراض الكبد الدهني

عشان رمضان .. طريقة تخزين الفاصوليا واللوبيا بالصلصة الحمراء

تخزين الفاصوليا واللوبيا بالصلصة
تخزين الفاصوليا واللوبيا بالصلصة
تخزين الفاصوليا واللوبيا بالصلصة

الحموضة المُتكرّرة علامة على الإصابة بهذا المرض الخطير .. احترس

تحذير من الحموضة قد تكون علامة على الإصابة بسرطان المريء
تحذير من الحموضة قد تكون علامة على الإصابة بسرطان المريء
تحذير من الحموضة قد تكون علامة على الإصابة بسرطان المريء

خبراء يكشفون أهميتها.. الحقيقة الكاملة عن فوائد «أوميجا 3»

لماذا يُعتبر زيت السمك مفيدًا؟
لماذا يُعتبر زيت السمك مفيدًا؟
لماذا يُعتبر زيت السمك مفيدًا؟

فيديو

السبب وراء اعتزال الموناليزا

عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد