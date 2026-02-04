قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجلس الوزراء: نسعى لتنمية شاملة في الصعيد وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار
إيران تقرر نقل المحادثات مع أمريكا من إسطنبول إلى عمان
رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة
بعد تأكيد مصادر حكومية.. إجراءات التعديل الوزاري وفق اللائحة الداخلية لمجلس النواب
رئيس نقل النواب يكشف لـ"صدى البلد" أسباب سحب الحكومة لمشروع قانون المرور
دهب وفلوس كتير.. تفاصيل ضبط عصابة المخدرات بالمقطم
محامي بدرية طلبة يطالب بتعويض مليون جنيه في قضية سب وقذف إعلامي شهير
محافظة القاهرة ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شهر رمضان
18 شهيدا بينهم 14 في حيي التفاح والزيتون بمدينة غزة منذ فجر اليوم
إعلام عبري: استعدادات لاستهداف مواقع عسكرية بغزة بعد إصابة ضابط
تعادلات بلا نكهة وأهداف قليلة.. الجولة 20 تفضح أزمة الإبداع الهجومي فى دوري روشن السعودي
بعد فتح رفح مجددا.. ماذا يخطط ترامب لغزة في المرحلة المقبلة؟
برلمان

النائب أيمن محسب: زيارة أردوغان إلى القاهرة نقلة نوعية في العلاقات المصرية التركية

الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب
الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب
فريدة محمد

أكد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة اليوم، والتي تأتي ضمن جولة إقليمية تشمل أيضًا المملكة العربية السعودية، تمثل خطوة مهمة على صعيد تعزيز التعاون بين مصر وتركيا، موضحا أن الزيارة تعكس إرادة سياسية متبادلة لرفع مستوى العلاقات الثنائية، خاصة في ضوء اللقاءات السابقة بين الرئيسين التي شهدت توقيع مذكرات تفاهم عدة ومبادرات لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية.

وأشار «محسب » إلى أن أهمية الزيارة تتجاوز العلاقات الثنائية لتصل إلى الملفات الإقليمية والدولية، موضحا أن التنسيق المصري التركي في قضايا مثل غزة والصومال والسودان يعكس حرص البلدين على دعم الحلول السياسية للأزمات، بعيدا عن أي تدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، مؤكدا أن هذا التعاون المشترك يساهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي، ويفتح آفاقًا جديدة للشراكة الاقتصادية والتجارية، بما يخدم مصالح الشعبين.

وأضاف عضو مجلس النواب،  أن اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا، الذي يترأسه الرئيسان اليوم، يمثل منصة مهمة لتطوير آليات التعاون، ومناقشة سبل زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم مبادرات الأعمال بين الجانبين، موضحا  أن توقيع اتفاقيات جديدة خلال الزيارة يعكس رغبة الطرفين في توسيع مجالات التعاون، خصوصًا في الاستثمار والبنية التحتية والطاقة والصناعة، بما يحقق مصالح اقتصادية متبادلة ويعزز الثقة بين البلدين.

وشدد النائب أيمن محسب على أن زيارة أردوغان تأتي في توقيت حساس، وتعكس التزام مصر بدور ريادي في تعزيز الحوار والتعاون الإقليمي، مشيرا إلى أن هذا المسار الاستراتيجي الجديد يسهم في خلق مناخ إيجابي لدفع الجهود المشتركة نحو تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

