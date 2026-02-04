جنوب سيناء.. اللجنة الوزارية تبدأ مقابلات رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل للدبلومات

تفقدت الدكتورة وفاء محمد رضا، مديرة مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، أعمال اللجنة الوزارية المكلفة بإجراء مقابلات المرشحين لشغل وظائف رئيس لجنة ومراقب أول للامتحانات، في إطار الاستعدادات لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٦، للاطمئنان على سير العمل وانتظام الإجراءات وفق القواعد والضوابط المنظمة.

حضر إجراء المقابلات كل من: محمد محمود محمد محمد، مدير التعليم الفني؛ و كريم محمد حسن، لجنة الإدارة المركزية للتعليم الفني؛ سعيد مبروك وأحمد الحصاوي، لجنة الإدارة؛ محمد رشاد محمد سالم، لجنة الإدارة؛ وعمرو محمد ثروت، لجنة الإدارة.

وأكدت الدكتورة وفاء رضا مديرة المديرية على أهمية تحري الدقة والشفافية في اختيار القيادات المسؤولة عن لجان الامتحانات، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وإدارة العملية الامتحانية بكفاءة عالية، وشددت على الالتزام الكامل بالتعليمات الوزارية والعمل بروح الفريق الواحد.

كما وجهت الشكر لأعضاء اللجنة الوزارية على جهودهم، متمنية التوفيق لجميع المرشحين، ومؤكدة حرص المديرية على توفير مناخ آمن و منضبط . .