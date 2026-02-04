حزب "المصريين": المنتدى السعودي للإعلام منصة دولية مهمة لتبادل الخبرات

أكد المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب «المصريين»، أن المنتدى السعودي للإعلام يمثل منصة إقليمية ودولية بالغة الأهمية لتبادل الخبرات الإعلامية ومناقشة التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام في العالم العربي، لا سيما في ظل الثورة الرقمية وتغير أنماط التلقي وصناعة المحتوى.

وأوضح "السيد"، في تصريحات صحفية، على هامش حضوره فعاليات المنتدى، أن المملكة العربية السعودية نجحت في ترسيخ مكانة المنتدى كحدث إعلامي مؤثر، يجمع صناع القرار، وقادة المؤسسات الإعلامية، والخبراء والمهنيين من مختلف الدول، بما يسهم في بلورة رؤى مشتركة حول مستقبل الإعلام، وتعزيز التكامل العربي في هذا المجال الحيوي.

وأشار مساعد رئيس حزب «المصريين» إلى أن النقاشات والجلسات التي شهدها المنتدى عكست وعيًا متقدمًا بأهمية الإعلام المسؤول، القادر على دعم الاستقرار ونشر الوعي ومواجهة الشائعات، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب خطابًا إعلاميًا مهنيًا ومتزنًا، يلتزم بالمصداقية ويواكب التطورات التكنولوجية دون الإخلال بالقيم والثوابت المجتمعية.

وأضاف أن التجربة السعودية في تنظيم المنتدى تعكس حجم الاستثمار في صناعة الإعلام، ليس فقط كأداة تواصل، وإنما كقوة ناعمة مؤثرة في تشكيل الرأي العام ودعم مسارات التنمية، مشددًا على أن تبادل التجارب بين الدول العربية في هذا الإطار يفتح آفاقًا واسعة لتطوير الأداء الإعلامي ورفع كفاءة الكوادر البشرية.

وأكد المستشار "السيد" أن مشاركة الشخصيات والمؤسسات الإعلامية العربية والدولية في المنتدى تمثل فرصة حقيقية لتعزيز الشراكات وبناء شبكات تعاون تخدم القضايا العربية، وفي مقدمتها مواجهة حملات التضليل الإعلامي، ودعم القضايا العادلة، وترسيخ ثقافة الحوار.

واختتم المستشار خالد السيد مؤكدًا أن حزب «المصريين» يثمّن هذه الفعاليات الإقليمية التي تسهم في تطوير الوعي الإعلامي العربي، ويؤمن بدور الإعلام كركيزة أساسية في دعم الاستقرار والتنمية وبناء المستقبل.