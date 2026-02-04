قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير نووي يُحذّر من سباق تسلح عالمي مع اقتراب انتهاء معاهدة «نيو ستارت» |فيديو
هدية أردوغان لـ السيسي.. أول سيارة كهربائية تركية الصنع| شاهد
انخفاض في متوسط سعر الدولار اليوم
ناصر منسي يعزز تقدم الزمالك بالهدف الرابع أمام كهرباء الإسماعيلية
بعد طلب النقابة حذف دورها.. بلال صبري: أم جاسر محبوبة ومش هشيل مشاهدها |خاص
خالد البلشي: الصحافة القوية في مصلحة الدولة والمواطن
عندي اتنين.. منتج عمل مسلسل روح off يعلق بعد قرار نقابة الممثلين بإيقاف مسلسله
برلماني: سيناء لها طبيعة خاصة ونطالب باستراتيجية لتوسيع كردونات القرى وتحديث المرافق
حالات قطع معاش المستحقين وضوابط إعادة توزيعه.. وفقا للقانون
استغلوا الفرصة| رد فعل مثير من خالد الغندور بعد خسارة بيراميدر
المستثمرون الأتراك يشيدون بمصانع سيراميكا كيلوباترا: لها ريادة عالمية
خالد أبو بكر: زيارة الرئيس أردوغان للقاهرة تفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصر وتركيا تفتحان آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي خلال منتدى الأعمال المشترك

السيسي واردوغان
السيسي واردوغان
رنا عبد الرحمن

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال المصري التركي، الذي انعقد بمشاركة واسعة من ممثلي مجتمع الأعمال وكبرى المؤسسات الاقتصادية والمالية في البلدين، وذلك في إطار الدفع بالعلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا إلى مستويات أكثر تقدمًا.

ويأتي انعقاد المنتدى في توقيت يعكس تنامي الإرادة السياسية لدى الجانبين لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، حيث استهدف المنتدى استعراض فرص الاستثمار المتاحة في السوقين المصري والتركي، وبحث آليات زيادة حجم التبادل التجاري، بما يتناسب مع الإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي يمتلكها البلدان.

وشارك في فعاليات المنتدى عدد كبير من كبار رجال الأعمال، ورؤساء الشركات، وممثلي المؤسسات المالية والمصرفية، إلى جانب قيادات الكيانات الاقتصادية الكبرى من الجانبين، حيث ناقش المشاركون فرص التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الصناعة، والطاقة، والبنية التحتية، والنقل، واللوجستيات، والسياحة، والصناعات التكنولوجية.

كما شهد المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال المصريين والأتراك، لبحث فرص الشراكة المباشرة، واستكشاف مجالات جديدة للاستثمار المشترك، فضلًا عن مناقشة سبل نقل الخبرات وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.

وأكد الجانبان خلال الجلسة الختامية أهمية تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، ويدعم خطط التنمية في مصر وتركيا على حد سواء.

ومن المنتظر أن يسفر المنتدى عن توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية ومذكرات التفاهم بين الشركات والمؤسسات المشاركة، بما يعكس الرغبة المشتركة في بناء شراكات اقتصادية طويلة الأمد، وتعزيز التكامل بين الاقتصادين المصري والتركي.

ويعد منتدى الأعمال المصري التركي خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة التعاون الاقتصادي، وترجمة التقارب السياسي بين البلدين إلى مشروعات استثمارية ملموسة تعود بالنفع على الجانبين.

اردوغان مصر تركيا السيسي اكسترا نيوز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

بعد تراجعه 800 جنيه| كم سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر؟

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية - بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس.. استعلم الآن عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر

برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

كسوة الكعبة

الفضائح تتوالى.. وثائق تكشف تسهيل وصول كسوة الكعبة إلى إبستين

الفتاة

أخد رقمها من ملفها الطبى.. القبض على طبيب تحرش بفتاة عبر الهاتف بالإسكندرية

بعد وفاة طفل.. كيف تتسبب جرعة بنج زائدة بالموت؟ تفسير طبي لما يحدث خلال دقائق

بعد وفاة طفل.. كيف تتسبب جرعة بنج زائدة بالموت؟ ..تفسير طبي لما يحدث خلال دقائق

متهم

خيانة في "بيت مهجور".. حين تحولت "القطة" إلى فخ لافتراس براءة صغيرين على يد ابن عمهما بأسيوط

ترشيحاتنا

حمزة عبدالكريم

بعد انتقاله التاريخي.. ما موعد أول مباراة لحمزة عبد الكريم مع برشلونة؟

كسوف الشمس

كسوف القرن.. حين يبتلع القمر ضوء النهار | ماذا يحدث فى أغسطس

المحيطات

ارتفاع مياه الهادئ عن الأطلسي بـ20 سنتيمترا.. لغز وراء اختلاف مستوى البحار| إيه الحكاية

بالصور

من الإفطار للسحور.. خطة كاملة لإنقاص الوزن فى شهر رمضان

من الافطار للسحور.. خطة كاملة لانقاص الوزن فى شهر رمضان
من الافطار للسحور.. خطة كاملة لانقاص الوزن فى شهر رمضان
من الافطار للسحور.. خطة كاملة لانقاص الوزن فى شهر رمضان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟

بتزيد في الشتا.. طريقة علاج التهابات اللثة

علاج الام اللثة
علاج الام اللثة
علاج الام اللثة

أقل من مليون و500 ألف.. أفضل 5 سيارة SUV "زيرو"

أفضل 5 سيارة SUV
أفضل 5 سيارة SUV
أفضل 5 سيارة SUV

فيديو

ياسر جلال ورضوى الشربيني

ياسر جلال يكشف عن مشروع جديد مع رضوى الشربيني | اعرف الحكاية

المتهمين

القبض على شخصين تعديا على سيدتين بعصا خشبية بأسوان

علا رشدي

علا رشدي تشيع جثمان والدها بالدموع.. وأحمد السعدني أبرز الحاضرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد