بتراجع جنيه.. تعرف على سعر العملة الأغلى عربيا يوم الخميس

علياء فوزى

شهدت أسعار العملات العربية في مصر، انخفاضا علي مدار التعاملات الأسبوع الجاري، وهبط سعر الدينار الكويتي الأغلي عربيا وعالميا ليسجل 153.86جنيه مقارنة 154.90 جنيه يوم الأحد الماضي، بانخفاض قدره 1.04 جنيها.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار العملات العربية في مصر مستهل تعاملات اليوم الخميس 5 فبراير 2026 في البنك الأهلي، وفقا لآخر تحديثات.

أسعار العملات العربية في مصر  اليوم الخميس 5-2-2026:

سعر الدينار الكويتي، أعلى العملات العربية سعرا، أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 5-2-2026:

سعرالشراء: 151.25 جنيها.

سعر البيع: 153.86 جنيه.

 سعر الريال السعودي، أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري  اليوم الخميس 5-2-2026:

سعر الشراء:12.45 جنيه.

سعر البيع: 12.53 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه المصري  اليوم الخميس 5-2-2026:

سعر الشراء: 12.75 جنيه.

سعر البيع: 12.79 جنيه.

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 5-2-2026:

سعرالشراء: 123.09 جنيه.

سعر البيع: 124.64 جنيه.

سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري  اليوم الخميس 5-2-2026:

سعر الشراء: 11.90 جنيه.

سعر البيع: 12.89 جنيه.

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 5-2-2026:

سعر الشراء: 65.94 جنيه.

سعر البيع: 66.66 جنيه.

سعر الريال العماني أمام الجنيه المصري  اليوم الخميس 5-2-2026:

سعرالشراء: 120.58 جنيه.

سعر البيع: 122.05 جنيه.

تعتبر العملات العربية من الأغلى عالميا، ويعد الدينار الكويتي الأعلى قيمة على المستويين العربي والعالمي، فيما تعد العملة السعودية( الريال السعودي)  الأكثر طلبا خاصة بمصر في مواسم العمرة وموسم الحج، وكذلك الدرهم الإماراتي، كون الإمارات العربية المتحدة المستثمر الأول في مصر،  وتتوزع استثماراتها العديد من القطاعات الاقتصادية والصناعية الواسعة، وآخرها صفقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي في عام 2024، باستثمارات 35 مليار دولار أمريكي. 

