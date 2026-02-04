خالد البلشي: الإعلام القومي بحاجة لأدوات اختيار وكوادر مؤهلة

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إنّ الأداء العام للهيئات الثلاث المعنية بتنظيم العمل الإعلامي في مصر، وهي المجلس الأعلى للإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، لا يمكن تقييمه بمعزل عن القيود القانونية والمناخ المحيط بالعمل الصحفي.

وأضاف في حواره لبرنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الصحافة القومية تواجه تحديات عدة، إذ لا تتمتع بنفس الحرية التي تتمتع بها المواقع الإعلامية الخاصة، مشيرًا إلى أن التقييم يجب أن يشمل أدوات اختيار مختلفة وكوادر مؤهلة ومساحات أوسع للحركة الإعلامية.

وتابع، أنّ المنظومة الحالية للإعلام لا تحقق النموذج الأمثل، وأن الإعلام الحالي لا يرضي الجمهور ولا السلطة، لأنه لا يعبر عن المواطنين بشكل حقيقي، ولا يتيح نقاشًا حرًا أو نقدًا موضوعيًا.

وأوضح أن وجود إعلام يقدم صوتًا واحدًا دون نقاش أو تقييم مستمر يجعل الجمهور غير متفاعل، وأن الإعلام الحقيقي يجب أن يعكس الواقع ويتيح للمواطن رؤية نفسه ضمن هذا الإعلام.

وأشار البلشي إلى أن الخطوة المقبلة تعتمد على التقييم المشترك بعد تنفيذ الحكومة للتوصيات، مؤكدًا أن نجاح التجربة سيظهر إذا تم الالتزام بالسياسات الأوسع، وإلا سيظل الجميع مقصرين في تقديم نموذج إعلامي يرضي جميع الأطراف