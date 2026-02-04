خالد البلشي: الصحافة الحرة ضرورية لمتابعة الأداء الحكومي

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إنّ الأداء الاقتصادي للحكومة يحتاج إلى مراجعة شاملة من منظور اجتماعي، مؤكدًا أن السياسات الحالية يجب أن تنحاز للفئات الأقل دخلًا لضمان العدالة المجتمعية.

وأضاف في حواره لبرنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن هناك خطوات محدودة اتخذت لصالح محدودي الدخل، إلا أن السياسات الاقتصادية تحتاج إلى رؤية أوسع وشاملة تشمل الصحة والتعليم والخدمات الأساسية لكل المواطنين.

وأشار البلشي إلى أن الانحياز الاجتماعي للفئات الأضعف ليس مجرد توجه سياسي، بل ضرورة لضمان توازن المجتمع واستقراره. وأكد أن أي حكومة رشيدة يجب أن تقدم خدمات تعليمية وصحية متكاملة وتراعي مختلف الفئات المجتمعية لضمان تحقيق التنمية العادلة.

وعن الصحافة، أضاف البلشي أن اهتمامه الأساسي بالصحفيين والمهنة يجعل الملاحظات والمواقف متوافقة مع حرصه على استمرارية الإعلام الحر والنزيه، موضحًا أنه يكتب في الصحافة بما يعكس هذه القيم دون أن يضر بأي صحفي أو يؤثر على استقلالية العمل الإعلامي.