الموقف الشرعي حال استمرار الجماع لبعد أذان الفجر في رمضان

أوضحت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي المتعلق باستمرار العلاقة الزوجية بعد أذان الفجر، مؤكدة أن سماع الأذان يُعد إيذانًا بدخول وقت الصيام وبدء الإمساك.

وخلال للقاء تلفزيوني بيّنت أمينة الفتوى أن الزوجين إذا كانا في علاقة زوجية عند رفع أذان الفجر، فيجب عليهما التوقف فور سماع الأذان، موضحة أنه في حال الالتزام بذلك يكون الصيام صحيحًا ولا يلحق بهما أي إثم، ويستكملان صيام اليوم بشكل طبيعي.

وأشارت الدكتورة زينب السعيد إلى أنه إذا استمر الزوجان في العلاقة بعد سماع أذان الفجر، فإن ذلك يُعد مخالفة شرعية، لأنهما تعمدا الاستمرار بعد دخول وقت الصيام، وفي هذه الحالة يكون الصيام فاسدًا، ويجب عليهما قضاء هذا اليوم، إضافة إلى وجوب الكفارة بسبب تعمد إفساد الصيام بالجماع.

وأضافت أن هذه المسألة تُقاس على من يكون متسحرًا ثم يسمع أذان الفجر ويواصل الأكل أو الشرب ظنًا أن الوقت لا يزال متاحًا حتى ينتهي الأذان، مؤكدة أن هذا الفهم غير صحيح، وأن العبرة بسماع الأذان الذي يدل على دخول الوقت، ومن يتعمد الاستمرار بعده يكون قد أفسد صيامه ويلزمه القضاء.

وأكدت أمينة الفتوى أن أذان الفجر هو الحد الفاصل لبداية الصيام، ولا يجوز تجاوزه في أي من المفطرات، سواء الأكل أو الشرب أو العلاقة الزوجية، مشددة على أن التعمد بعد الأذان يترتب عليه إثم شرعي، ويوجب القضاء، وتلزم معه الكفارة في حالة الجماع.

وفيما يتعلق بالاغتسال من الجنابة، أوضحت الدكتورة زينب السعيد أن الطهارة ليست شرطًا لبدء الصيام قبل أذان الفجر، مستدلة بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يُدركه الفجر وهو جنب ثم يغتسل بعد ذلك ويصوم، مؤكدة أن من طلع عليه الفجر وهو جنب فصيامه صحيح، ولا حرج عليه أن يغتسل بعد الأذان، ولا يؤثر ذلك على صحة الصيام.



