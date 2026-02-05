رئيس وزراء بولندا يصل إلى كييف لتأكيد دعم بلاده لأوكرانيا

وصل رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، اليوم /الخميس/ إلى كييف في زيارة تهدف إلى تأكيد دعم بلاده لأوكرانيا.

وذكر راديو بولندا - في نسخته الإنجليزية - أن وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها، كان في استقبال توسك والوفد المرافق له والذي يضم وزير المالية والاقتصاد، أندريه دومانسكي، وذلك بحضور القائم بالأعمال البولندي في كييف، بيوتر لوكاسيفيتش.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أشار توسك إلى أن بولندا تعتزم المشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب، وتخطط لاستثمارات ومشروعات تنموية ضخمة بمجرد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مؤكدا على ضرورة دعم أوكرانيا في هذا الوقت الحرج.