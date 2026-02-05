قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

"الداخلية الكويتية" تضبط آسيويًا بحوزته 10 كيلوجرامات من الهيروين والشبو

"الداخلية الكويتية" تضبط آسيويًا بحوزته 10 كيلوجرامات من مادتي الهيروين النقي والشبو
"الداخلية الكويتية" تضبط آسيويًا بحوزته 10 كيلوجرامات من مادتي الهيروين النقي والشبو
أ ش أ

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكنت من ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة تقدر بنحو 10 كيلوجرامات من مادتي الهيروين النقي والشبو بحوزة آسيوي، وبلغت قيمتها السوقية قرابة 200 ألف دينار كويتي.

وأشارت الوزارة الكويتية إلى أن الفرق المختصة تمكنت من ضبط المتهم، الذي كان يدير نشاطًا إجراميًا منظما في مجال تهريب وترويج المواد المخدرة، فيما كشفت التحريات أنه يتلقى تعليماته من شريكه، وهو أحد كبار تجار المخدرات خارج البلاد، والذي جرى إصدار تعميم دولي لضبطه.

وأوضحت أن المتهم عُثر بحوزته على 6 كيلوجرامات من مادة الهيروين النقي و4 كيلوجرامات من مادة الشبو كانت معدة للترويج داخل البلاد.

وبينت الوزارة أنه باستكمال إجراءات الضبط والتفتيش، عُثر داخل سكن المتهم على معمل مجهز بأدوات ومواد شديدة الخطورة، كان يستخدمها في خلط مادة الهيروين بمواد أخرى لزيادة الكمية وتحقيق مكاسب أكبر من عمليات الترويج؛ الأمر الذي ينطوي على مخاطر جسيمة نتيجة استخدام مواد خطرة وسامة، إضافة إلى ضبط أربعة موازين حساسة مختلفة الأحجام تستخدم في وزن المواد المخدرة قبل ترويجها.

وأضافت الداخلية الكويتية أنه جرى إحالة المتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وأكدت وزارة الداخلية الكويتية استمرار حملاتها الأمنية المكثفة لملاحقة وضبط مروجي المواد المخدرة والتعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن المجتمع، مشددة على أن القانون سيطبق على جميع المتورطين دون استثناء.

بالصور

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

الشرقية تنظم زيارة لأعضاء منتدى الطفل المصري لمعرض القاهرة للكتاب

محافظة الشرقية

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
محافظة الشرقية

كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟

\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟

كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

