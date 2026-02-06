قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خرجت من الحبس.. إخلاء سبيل سوزي الأردنية
صدمة في الأهلي بسبب زيزو.. وتوروب في ورطة
دعاء ساعة الإجابة في ثالث جمعة من شعبان.. ادرك أبواب الرزق بـ10 كلمات
مسؤول أمريكي سابق: نزع سلاح حماس شرط أساسي لإعادة إعمار غزة وإرسال قوات الاستقرار
رئيس "مجمع عمال مصر": إفريقيا قارة الفرص الجاهزة.. والاستثمار بوابة التنمية المستدامة
استبعاد من كأس العالم.. منتخب مصر يرد لأول مرة على خبر تهديد إمام عاشور
أمريكا تحث مواطنيها على مغادرة إيران: لا يمكننا ضمان سلامتكم
عبد الله السعيد الأبرز.. الغيابات تضرب الزمالك أمام زيسكو في الكونفدرالية
الأهلي يستعد لتجديد عقد إمام عاشور بعد الأزمة
ترامب: الانتخابات في أمريكا مزورة.. ولن يكون هناك دولة
البنتاجون يطلق منافسة لإنتاج طائرات مسيرة هجومية منخفضة التكلفة
السكة الحديد: واقعة حشرات القطار حدث طارئ
كأس فرنسا.. ستراسبورج يقصي موناكو ويبلغ ربع النهائي

حمزة شعيب

تأهل فريق ستراسبورج إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس فرنسا لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه موناكو بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس ضمن منافسات دور الـ16 من المسابقة.

وافتتح الإيفواري مارسيال غودو التسجيل مبكرًا لصالح ستراسبورج في الدقيقة السابعة من الشوط الأول، ليمنح أصحاب الأرض أفضلية مبكرة، قبل أن يعزز لاعب الوسط الباراغوياني خوليو إنسيسو تفوق الفريق الألزاسي بتسجيله هدفين متتاليين خلال ست دقائق فقط، في الدقيقتين 55 و61.

وجاء هدف موناكو الوحيد عن طريق الدنماركي ميكا بييريث في الدقيقة 58، إلا أنه لم يكن كافيًا لتغيير مسار اللقاء، الذي انتهى بتفوق مستحق لستراسبورج وحجزه بطاقة العبور إلى الدور التالي.

وفي باقي مواجهات البطولة، نجح ليون في التأهل إلى ربع النهائي بعد تغلبه على ضيفه لافال، أحد أندية الدرجة الثانية، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم الأربعاء.

كما واصل لنس تألقه هذا الموسم، وتمكن من بلوغ الدور ذاته عقب فوزه على مضيفه تروا، أحد فرق الدرجة الثانية، بنتيجة 4-2، ليؤكد حضوره القوي في المنافسات المحلية.

من جانبه، ودّع باريس إف سي البطولة رغم مفاجأته الكبيرة في الدور السابق بإقصاء باريس سان جيرمان حامل اللقب، حيث خسر أمام مضيفه لوريان بهدفين دون مقابل، سجلهما نواه كاديو في الدقيقة 55، قبل أن يضيف السنغالي مامادو مبو الهدف الثاني بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 82.

كما التحق فريق نيس بركب المتأهلين إلى ربع النهائي، بعد فوزه المثير على ضيفه مونبلييه بنتيجة 3-2، في مباراة قلب خلالها الطاولة بعدما كان متأخرًا في النتيجة حتى الدقيقة 72.

