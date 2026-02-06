بنزيما يكتب التاريخ في أول ظهور له مع الهلال.. هاتريك النجم الفرنسي يعادل إنجاز مالكوم التاريخي

تألق النجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما في أول مباراة له مع فريقه الجديد الهلال مسجلا ثلاثة أهداف "هاتريك" في الفوز الكبير على فريق الأخدود بنتيجة 6-0 مساء أمس الخميس ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري السعودي للمحترفين.

انضم بنزيما إلى صفوف الهلال خلال سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة قادمًا من الاتحاد في صفقة مدوية أثارت اهتمام جماهير الكرة السعودية.

هاتريك تاريخي لبنزيما في أول ظهور مع الزعيم

نجح بنزيما في تسجيل ثلاثة أهداف في ظهوره الأول بقميص الهلال، ليؤكد للجميع أنه صفقة مفيدة وقوية للزعيم في النصف الثاني من الموسم الحالي.

وأكدت شبكة "أوبتا" أن بنزيما أصبح ثاني لاعب في تاريخ الهلال يسجل هاتريك في أول مباراة له بالدوري السعودي، بعد البرازيلي مالكوم عام 2023، الذي سجل ثلاثية في شباك أبها في المباراة التي انتهت بفوز الهلال 3-1.

هذا الأداء المذهل يعكس قدرة الهلال على دعم صفوفه بلاعبين كبار قادرين على صناعة الفارق وتحقيق النتائج الكبيرة.

الهلال يواصل الصدارة رغم التعادلات الأخيرة

بتلك النتيجة الكبيرة عزز الهلال صدارة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 50 نقطة، بعد تحقيق 15 انتصارًا و5 تعادلات دون أي هزيمة.

رغم ذلك، شهدت آخر ثلاث جولات تعادلات متتالية للهلال ما منح المنافسين فرصة تقليص الفارق لكن قوة الفريق وقدرته على حسم المباريات الكبيرة تبشر باستمرار الزعيم في الصدارة حتى نهاية الموسم.

الأخدود يواجه صعوبات كبيرة في قاع الترتيب

على الجانب الآخر، لا يزال فريق الأخدود يعاني في مراكز الهبوط حيث يحتل المركز السابع عشر برصيد 10 نقاط فقط جمعها من انتصارين و4 تعادلات مقابل 14 هزيمة.

الهزيمة الثقيلة أمام الهلال كشفت نقاط ضعف الفريق الدفاعية، فيما أصبحت حاجة الأخدود ماسة لتحقيق انتصارات في الجولات المقبلة للهروب من خطر الهبوط.