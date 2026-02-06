الوكيل يحصل على جائزة الأفضل في النقد الفني بمهرجان المسرح بالإسكندرية

حصد الكاتب الصحفي والناقد الفني حازم الوكيل على جائزة ثاني أفضل ناقد فني في مهرجان المسرح بالإسكندرية، تقديرًا لقراءاته النقدية وتحليلاته المتعمقة للعروض المشاركة، والتي عكست وعيًا جماليًا وخبرة تراكمية في متابعة الحركة المسرحية.

ويأتي هذا التتويج تأكيدًا لحضور الوكيل كأحد الأصوات النقدية البارزة في المشهد الثقافي، وإضافة جديدة إلى مسيرته المهنية في مجال النقد الفني والكتابة المتخصصة.

ويمثل هذا الفوز إضافة إلى مسيرة “الوكيل” المهنية، حيث سبق أن حصل على جائزة كتابة السيناريو في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي في دورته الحادية والثلاثين، كما شارك في كتابة عدد من الأعمال السينمائية والدرامية، ما يعزز حضوره بين الأصوات النقدية والكتابية في الوسط الفني.