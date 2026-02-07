حملة لرفع الإشغالات من شارعي الشرباصي والحربي في دمياط

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برئاسة سمير عتريس عبدالله، رئيس الوحدة، حملاتها الميدانية لرفع الإشغالات والتعديات بعدد من الشوارع الحيوية بالمدينة.

تم تنفيذ حملة لرفع الإشغالات بشارعي الشرباصي والحربي، تُسفر عن إزالة كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، ورفع التند المخالفة، مع التنبيه على أصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بالضوابط القانونية وعدم التعدي على الطرق العامة وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بشأن إعادة الانضباط للشارع والحفاظ على السيولة المرورية والمظهر الحضاري.