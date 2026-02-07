بمكون واحد.. وصفتين لعلاج إسمرار الشفاة

تعانى الكثير من النساء والفتيات من إسمرار الشفاة.. فكيف تحصلي على اللون الوردي بشكل طبيعي؟!



وذكر موقع فارمسي أن الليمون يساعد على تفتيح الشفاه الداكنة لاحتوائه على مضادات الأكسدة مثل الهيسبيريدين وفيتامين سي، والتي تقلل من إنتاج الميلانين أو الصبغة الداكنة.

تعمل هذه المركبات على إبطاء نشاط التيروزيناز، وهو إنزيم ضروري لإنتاج الميلانين، و من خلال تقليل هذه العملية، يساعد الليمون على تقليل فرط التصبغ تدريجيًا وتحسين لون الشفاه.

طرق استخدام الليمون لتفتيح الشفاه

(الطريقة الأولى): قبل النوم، قطّعي ليمونة إلى شرائح وافركي الجانب العصير برفق على شفتيكِ و اشطفيهما بالماء البارد في الصباح.



(الطريقة الثانية): اغمسي قطعة ليمون في السكر وافركي شفتيكِ برفق واغسليها في الصباح التالي بالماء الفاتر.



التكرار: مرة واحدة يوميًا (طريقة الفرك من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا).



متى تظهر النتائج: قد تظهر النتائج في غضون 30 يومًا تقريبًا.