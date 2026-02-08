بيراميدز يضم محمد حمدي من نادي إنبي على سبيل الإعارة

كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز، عن أخر تطورات ملف الصفقات الشتوية لتدعيم صفوف الفريق فى الميركاتو الحالى.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن نادي بيراميدز دخل فى مفاوضات قوية مع إنبي لضم محمد حمدي.

وشدد المصدر على ،أن محمد حمدي وقع على عقود انتقاله لنادي بيراميدز على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع وجود بند أحقية البيع النهائى.

سيراميكا كليوباترا يضم محمد رضا بوبو لاعب بيراميدز

في سياق متصل أعلن نادي سيراميكا كليوباترا ضم محمد رضا بوبو قادما من بيراميدز بعقد لمدة 3 مواسم ونصف.

كان بوبو صاحب الـ 25 عاما، قد انضم لصفوف بيراميدز قادما من مودرن سبورت في صيف 2023.

ولعب بوبو معارا لصفوف نادي سيراميكا كليوباترا خلال الدور الثاني من الموسم الماضي.

وخلال الموسم الحالي لعب بوبو الموسم 14 مباراة في كافة البطولات، سجل خلالهم هدفا وصنع آخر.

وخاض بوبو مع بيراميدز 6 مباريات بشكل أساسي، بإجمالي دقائق لعب 626 دقيقة.