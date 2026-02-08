قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المراهنات المقنعة.. واعظة بوزارة الأوقاف تحذر من بعض الألعاب
تحذير من حالة الطقس غدا.. رياح ترابية على هذه المحافظات وحرارة غير مسبوقة
تحرك برلماني بسبب الزحام الشهري على ماكينات الصراف الآلي
الضويني يشهد تخريج 45 معلما ومدير معهد بإندونيسيا في أكاديمية الأزهر
الجامعة العربية تشارك في أعمال المعرض الدولي الـ16 للاختراعات بالكويت
الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين وتحذر من ظاهرة جوية غداً
القابضة للصناعات الغذائية تعلن تخفيض سعر الدواجن 5 جنيهات قبل رمضان
برئاسة مدبولي.. مصادر: الحكومة الجديدة تحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس الأربعاء
حسن شيخ محمود: نقدر مواقف الرئيس السيسي من أجل تحقيق استقرار المنطقة
رئيس الصومال: رؤيتنا مع مصر تستند إلى القيم المشتركة وإحلال السلام
التونسي الجعايدي يرحل عن النجمة اللبناني
سنظل شريكا داعما.. الرئيس السيسي: تنامي الزيارات بين مصر والصومال يعكس عمق وخصوصية العلاقات التاريخية
بيراميدز يضم محمد حمدي من نادي إنبي على سبيل الإعارة

محمد حمدي
محمد حمدي
حسن العمدة

كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز، عن أخر تطورات ملف الصفقات الشتوية لتدعيم صفوف الفريق فى الميركاتو الحالى.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن نادي بيراميدز دخل فى مفاوضات قوية مع إنبي لضم محمد حمدي.

وشدد المصدر على ،أن محمد حمدي وقع على عقود انتقاله لنادي بيراميدز على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع وجود بند أحقية البيع النهائى.

سيراميكا كليوباترا يضم محمد رضا بوبو لاعب بيراميدز

في سياق متصل أعلن نادي سيراميكا كليوباترا ضم محمد رضا بوبو قادما من بيراميدز بعقد لمدة 3 مواسم ونصف.

كان بوبو صاحب الـ 25 عاما، قد انضم لصفوف بيراميدز قادما من مودرن سبورت في صيف 2023.

ولعب بوبو معارا لصفوف نادي سيراميكا كليوباترا خلال الدور الثاني من الموسم الماضي.

وخلال الموسم الحالي لعب بوبو الموسم 14 مباراة في كافة البطولات، سجل خلالهم هدفا وصنع آخر.

وخاض بوبو مع بيراميدز 6 مباريات بشكل أساسي، بإجمالي دقائق لعب 626 دقيقة.

محمد حمدي نادي بيراميدز بيراميدز إنبي

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية.. استعلم الآن

إلغاء أسئلة “النصوص المتحررة” في امتحانات مناهج اللغة العربية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

بعد مناسك العمرة.. إجراء جديد في الأهلي ضد إمام عاشور

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

لغذاء لذيذ..فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة

حرقة المعدة.. أسباب غير متوقعة ستغير نظرتك تمامًا

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

