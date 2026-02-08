أستاذ علوم سياسية: مصر تضع خطوط حمراء في القرن الأفريقي

أكد الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية، أن مصر ترفض أي اجراءات من شأنها المساس بسيادة الدول وباستقرار وسيادة السودان.



وأضاف الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن مصر تنظر لمصلحة الاقليم ككل وانتمائها الافريقي، متابعا أن مصر تذهب لتحقيق مصلحة الاقليم، وتضع خطوط حمراء في القرن الافريقي.

وأشار الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية، إلى أن مصر لديها القدرة على الردع وتنفيذ كل ما تريده في القرن الإفريقي ورفض المساس بسيادة السودان.

