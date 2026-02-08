قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بين الشكوك والرهانات.. قصة 733 يوماً لقيادة حسام حسن المنتخب الوطني
بايرن ميونيخ يضرب هوفنهايم بثلاثية بالشوط الأول في الدوري الألماني
رغم حصولها على نوبل للسلام.. السجن 6 سنوات لـ الناشطة الإيرانية نرجس محمدي
بصعوبة.. أياكس يتعادل مع ألكمار في الدوري الهولندي
خالد مرتجي: سعداء بنجاحات منظومة السلة.. وفريق المرتبط يستحق التكريم
تألق مرموش.. شوط أول سلبي بين ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
ملامح التعديل الوزاري.. ترشيح برلماني ونائب وزير وخبير دولي ورحيل 7 وزراء| خاص
أهلي طرابلس يتعاقد مع بلاتي توريه لاعب بيراميدز
الجيش السوري يرفع العلم الوطني فوق مطار القامشلي
التعديل الوزاري.. سيناريو الجلسة الطارئة لـ البرلمان والرئيس يملك هذا الحق
الفولت العالي يعود للدوري المصري.. إنبي يقترب من ضم كهربا في صفقة انتقال حر
إطلاق أول ميثاق للشركات الناشئة في مصر.. رد فعل واسع من رواد الأعمال
رياضة

رئيس اتحاد السلة يهنئ الأهلي بتتويجه بطلا لـ دوري المرتبط

الخطيب
الخطيب
محمد بدران   -  
يارا أمين

هنأ عمرو مصيلحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، النادي الأهلي؛ عقب تتويجه بدرع دوري المرتبط، وذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت في مقر النادي في الجزيرة؛ لتكريم الفريق الأول وفريق المرتبط تحت 18 عامًا.

وأعرب مصيلحي عن تقديره واعتزازه لمجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على الاستقبال المميز الذي حظي به مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة خلال الحفل.

وأكد رئيس الاتحاد أن النادي الأهلي استحق عن جدارة تتويجه بلقب دوري المرتبط سواء على مستوى الفريق الأول أو فريق المرتبط تحت 18 عامًا، مشيدًا بمستوى الأداء والتنظيم الذي قدمه النادي في المسابقة.

وتأتي هذه الاحتفالية في إطار تكريم الإنجازات الرياضية للنادي الأهلي وتعزيز مسيرة كرة السلة المصرية على مختلف المستويات.

عمرو مصيلحي الاتحاد المصري لكرة السلة الأهلي الكابتن محمود الخطيب النادي الأهلي

