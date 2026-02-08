رئيس اتحاد السلة يهنئ الأهلي بتتويجه بطلا لـ دوري المرتبط

هنأ عمرو مصيلحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، النادي الأهلي؛ عقب تتويجه بدرع دوري المرتبط، وذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت في مقر النادي في الجزيرة؛ لتكريم الفريق الأول وفريق المرتبط تحت 18 عامًا.

وأعرب مصيلحي عن تقديره واعتزازه لمجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على الاستقبال المميز الذي حظي به مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة خلال الحفل.

وأكد رئيس الاتحاد أن النادي الأهلي استحق عن جدارة تتويجه بلقب دوري المرتبط سواء على مستوى الفريق الأول أو فريق المرتبط تحت 18 عامًا، مشيدًا بمستوى الأداء والتنظيم الذي قدمه النادي في المسابقة.

وتأتي هذه الاحتفالية في إطار تكريم الإنجازات الرياضية للنادي الأهلي وتعزيز مسيرة كرة السلة المصرية على مختلف المستويات.