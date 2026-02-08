قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

جيهان شاهين: تحذيرات الرئيس السيسي رسالة واضحة لاحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها

النائبة جيهان شاهين
النائبة جيهان شاهين
عبد الرحمن سرحان

أكدت النائبة جيهان شاهين، عضو مجلس النواب، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم للرئيس الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود، يعكس الحرص المصري على تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الدول الشقيقة ودعم مسيرة الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.

وأوضحت شاهين ، أن موقف مصر من وحدة وسلامة أراضي الصومال موقف ثابت لا يتغير، ويأتي في إطار التزام الدولة المصرية بدعم سيادة الدول الشقيقة وحماية أمنها واستقرارها، مؤكدة أن هذه السياسة تمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة بأكملها.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن تحذير الرئيس السيسي من أي تحركات تهدد أمن وسيادة الدول يشكل رسالة واضحة للمجتمع الدولي بضرورة الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وعدم السماح بأي تهديدات تؤثر على السلام والأمن الإقليمي.

وأشارت شاهين، إلى أن دعم مصر للصومال يشمل التعاون السياسي والأمني والتنموي، مؤكدة أن القاهرة ستستمر في تقديم كل أشكال الدعم لمقديشو لضمان استقرارها ومواصلة مسيرة التنمية، بما يسهم في تعزيز التعاون الثنائي ويحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

واختتمت شاهين تصريحها قائلة: "مصر ستظل سندًا رئيسيًا للصومال في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين ويعزز دور مصر المحوري في المنطقة."

