طاقم تحكيم بوروندي لمباراة المصري وزيسكو في الكونفدرالية

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة المصري وزيسكو الزامبي في الجولة السادسة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات بالنسخة الثالثة والعشرين من بطولة الكونفدرالية الأفريقية

وتقام المباراة السبت المقبل في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة على استاد السويس الجديد

ويضم الطاقم البوروندي كلا من ​باسيفيك ندابيهاوينيمانا حكمًا للساحة، ومعه مساعد الحكم الأول ​إيمري نييونجابو، ومساع​د الحكم الثاني هيرفي ندوايو، فيما يتولى ​جورج جاتوجاتو مهام الحكم الرابع، بينما يتولى سبيت ليبراتو من جنوب السودان مهام مراقب المباراة

وتم إسناد مهام منسق المباراة إلى الكيني فرانكلين أوبيمبي، ويتولى السوداني صلاح أحمد مهام مراقب الحكام، وتقوم المصرية إيناس مظهر بمهام المنسق الإعلامي للمباراة، ويتولى الليبيري اندي كوامي مهام المنسق الأمني للمباراة.