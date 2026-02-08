قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ سوهاج يفتتح معرض أهلا رمضان الرئيسي: لدينا 13 فرعا تغطي مدن الإقليم
أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب تراكم القمامة خلف أهرامات الجيزة: المشهد لا يليق بمصر
بالأسماء.. مصطفى بكري يكشف عن ملامح التعديل الوزاري| تعرف عليهم
أحمد موسى: التعديلات الوزارية إجراء طبيعي.. ومصر تواجه تحديات تحتاج حكومة واعية
جلسة خاصة للترويج للاستثمار في التعدين المصرى بمؤتمر إندابا 2026 .. غدا
ياسمين عز لـ السيدات: تاكلي 11 شهر محشي وعايزة تخسي في رمضان
لتوجيهه ألفاظا خارجة للإعلامية ميار الببلاوي.. الشيخ محمد أبو بكر يواجه هذه العقوبة
قيادات قضائية وشخصيات عامة يقدمون واجب العزاء في المستشار ناجي شحاتة
الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2026.. افتح الرابط
منطقة البحر الأحمر تتوج بدرع بطل نوابغ الأزهر في نسخته الثانية
أحمد موسى: الوزراء لا يجلسون مدى الحياة.. ونشكر من أنهى مهمته
قتلوا القتيل ومشوا في جنازته.. لغز سخان البداري الذي انكشف بعد 289 يوما بأسيوط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بايرن ميونيخ يكتسح هوفنهايم بخماسية بالدوري الألماني

بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ
إسلام مقلد

اكتسح فريق بايرن ميونخ ضيفه هوفنهايم بنتيجة 5-1، من المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الألماني (البوندسليجا).

أهداف مباراة البايرن ضد هوفنهايم

وجاءت أهداف بايرن ميونيخ عن طريق النجم الإنجليزي هاري كين الذي سجل هدفين من ركلتي جزاء في الدقيقتين 20 و50، فيما سجل لويس دياز 3 أهداف  في الدقائق 45+2 و62 و89.

وسجل أندري كراماريتش هدف هوفنهايم الوحيد في الدقيقة 35 من عمر اللقاء.

بطاقة حمراء تُشعل المباراة

وشهدت المباراة لحظة فارقة بعدما أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه كيفين أكبوجوما لاعب هوفنهايم في الدقيقة 17، ليكمل الضيوف المباراة بعشرة لاعبين، وهو ما استغله بايرن ميونخ لفرض سيطرته على مجريات اللعب.

وبتلك النتيجة رفع بايرن ميونيخ رصيده للنقطة 54 ليحتل صدارة ترتيب جدول الدوري الألماني، بينما توقف رصيد هوفنهايم عند النقطة 42 ليحتل المركز الثالث.

تشكيل بايرن ميونيخ

أعلن فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونخ الألماني، تشكيل البافاري لمواجهة هوفنهايم، على ملعب «أليانز أرينا»، ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الألماني «البوندسليجا».

تشكيل بايرن ميونخ أمام هوفنهايم:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: أوباميكانو – تاه – ألفونسو ديفيز – ستانيشيتش

خط الوسط: أوليز – جنابري – لويس دياز – بافلوفيتش – كيميش

خط الهجوم: هاري كين

بايرن ميونيخ هوفنهايم بطولة الدوري الألماني الدوري الألماني البوندسليجا هاري كين لويس دياز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

وزير التعليم

إلغاء أسئلة “النصوص المتحررة” في امتحانات مناهج اللغة العربية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

مدبولي

ملامح التعديل الوزاري.. ترشيح برلماني ونائب وزير وخبير دولي ورحيل 7 وزراء| خاص

وكيل الأزهر يعتمد نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية والدور الثاني للثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 96.11% والإعدادية 82.40%

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية.. استعلم الآن

الرئيس السيسي

برئاسة مدبولي.. مصادر: الحكومة الجديدة تحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس الأربعاء

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

مشغولات ذهبية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه

ترشيحاتنا

الفنانة جيهان خليل

جيهان خليل بوجهين مختلفين في دراما رمضان 2026

أسرة مسلسل "إعلام وراثة" تنتقل إلى القاهرة الجديدة

أسرة مسلسل "إعلام وراثة" تنتقل إلى القاهرة الجديدة

الفنانة هالة فاخر

هالة فاخر تكشف لـ صدى البلد شخصيتها في مسلسل السوق الحرة| فيديو

بالصور

ندى إيلانير.. هكذا تظهر ويزو في مسلسل السوق الحرة رمضان 2026

ويزو
ويزو
ويزو

دراما رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لأبطال مسلسل بيبو

كزبرة
كزبرة
كزبرة

إيقاف المطربة دنيا الألفي شهرين وتغريمها 50 ألف جنيه وتعتذر لنقابة الموسيقيين

دنيا الألفى
دنيا الألفى
دنيا الألفى

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

فيديو

مدمني الألعاب الإلكترونية

أماكن عيادات الدعم النفسي لمدمني الإنترنت.. متحدث الصحة يكشف عنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد