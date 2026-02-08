بايرن ميونيخ يكتسح هوفنهايم بخماسية بالدوري الألماني

اكتسح فريق بايرن ميونخ ضيفه هوفنهايم بنتيجة 5-1، من المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الألماني (البوندسليجا).

أهداف مباراة البايرن ضد هوفنهايم

وجاءت أهداف بايرن ميونيخ عن طريق النجم الإنجليزي هاري كين الذي سجل هدفين من ركلتي جزاء في الدقيقتين 20 و50، فيما سجل لويس دياز 3 أهداف في الدقائق 45+2 و62 و89.

وسجل أندري كراماريتش هدف هوفنهايم الوحيد في الدقيقة 35 من عمر اللقاء.

بطاقة حمراء تُشعل المباراة

وشهدت المباراة لحظة فارقة بعدما أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه كيفين أكبوجوما لاعب هوفنهايم في الدقيقة 17، ليكمل الضيوف المباراة بعشرة لاعبين، وهو ما استغله بايرن ميونخ لفرض سيطرته على مجريات اللعب.

وبتلك النتيجة رفع بايرن ميونيخ رصيده للنقطة 54 ليحتل صدارة ترتيب جدول الدوري الألماني، بينما توقف رصيد هوفنهايم عند النقطة 42 ليحتل المركز الثالث.

تشكيل بايرن ميونيخ

أعلن فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونخ الألماني، تشكيل البافاري لمواجهة هوفنهايم، على ملعب «أليانز أرينا»، ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الألماني «البوندسليجا».

تشكيل بايرن ميونخ أمام هوفنهايم:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: أوباميكانو – تاه – ألفونسو ديفيز – ستانيشيتش

خط الوسط: أوليز – جنابري – لويس دياز – بافلوفيتش – كيميش

خط الهجوم: هاري كين