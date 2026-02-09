أخبار الوادي الجديد.. الزملوط يتابع تجهيزات قافلة التمور الثانية لصالح الأشقاء بقطاع غزة والتعليم ينفذ برنامجا تبادليا مجانيا للجولات التعريفية لطلاب المدارس

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

استعدادًا لإطلاقها

الزملوط يتابع تجهيزات قافلة التمور الثانية لصالح الأشقاء بقطاع غزة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، أعمال تعبئة وتجهيز قافلة المساعدات الغذائية الثانية الموجهة لصالح دعم الأشقاء بقطاع غزة بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر المصري، والتي يتم تجهيزها بمجمع التمور التابع للمحافظة، يرافقها العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ علي نجاح رئيس المركز و الأستاذ محمد ضاحي مدير المجمع.

و وجّه المحافظ بتكثيف جهود التجهيز و التنسيق مع المراكز لنقل كميات التمور التي تم استلامها من المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني، والانتهاء من إجراءات التعبئة استعدادًا لإطلاق القافلة بالتزامن مع شهر رمضان المبارك؛ تخفيفًا من معاناة الشعب الشقيق و مساندةً لجهود الدولة في هذا الشأن.

هذا ويستمر تلقي تبرعات المواطنين على حساب جمعية الهلال الأحمر بالوادي الجديد ببنك القاهرة رقم 06414030000189

الوادي الجديد تنفذ برنامجًا تبادليًا مجانيا للجولات التعريفية لطلاب المدارس



نظّمت الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بالوادي الجديد برنامجًا تبادليًا مجانيا للجولات التعريفية بين مركزي الداخلة والخارجة، استهدف (50) طالبًا وطالبة من المتفوقين والفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية بالإدارتين التعليميتين بالخارجة والداخلة.

الوادي الجديد تنفذ برنامجًا تبادليًا مجانيا للجولات التعريفية لطلاب المدار

وقالت محافظة الوادي الجديد في بيان لها إن البرنامج شمل زيارات ميدانية لأبرز المعالم الأثرية والمزارات السياحية، إلى جانب عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، بما أتاح للطلاب فرصة التعرف على المقومات الحضارية والتنموية التي تزخر بها المحافظة.

وأكدت المحافظة أن هذه الرحلات تأتي في إطار تنشيط السياحة الداخلية وتبادل الزيارات، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتعزيز الوعي الحضاري وتثقيف الطلاب.

لأول مرة بالوادي الجديد.. انطلاق برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب|

انطلقت صباح اليوم بمقر الاستاد الرياضي بالوادي الجديد فعاليات اختبارات الموسم الرابع من برنامج "كابيتانو مصر"، المشروع الأضخم لاكتشاف المواهب الكروية في مصر والشرق الأوسط، وذلك لأول مرة على أرض محافظة الوادي الجديد علي مدار يومي الأحد والاثنين 8 و9 فبراير 2026 تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.



رؤية شاملة تهدف إلى اختيار أفضل العناصر

وقالت مديرية الشباب والرياضة في بيان لها إن هذه الاختبارات بتنظيم مشترك بين وزارة الشباب والرياضة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، وبمشاركة فنية مميزة من الكابتن الدكتور محمود سعد، نجم نادي الزمالك السابق، لضمان أعلى مستويات التقييم الفني للمواهب الصاعدة من ناشئي المحافظة من مواليد عامي 2011 و2012، وذلك ضمن رؤية شاملة تهدف إلى اختيار أفضل العناصر وتأهيلهم لتمثيل الكرة المصرية مستقبلًا.

وأضافت مديرية الشباب والرياضة في بيان لها إن انطلاق هذا المشروع القومي في الوادي الجديد حرص الدولة المصرية على تحقيق العدالة الرياضية وتكافؤ الفرص بين جميع محافظات الجمهورية، ومنح أبناء المناطق الحدودية الفرصة كاملة لإظهار قدراتهم والاندماج في برامج الرعاية الرياضية المتقدمة، بما يسهم في وضع المحافظة على الخريطة الرياضية القومية وتأسيس قاعدة قوية من الأبطال في رياضة كرة القدم.

"الوادي الجديد الأزهرية" تحصد المركز الرابع جمهوريًا بمسابقة «نوابغ الأزهر» بمعرض الكتاب

حصد طلاب وطالبات منطقة الوادي الجديد الأزهرية المركز الرابع بمسابقة «نوابغ الأزهر» والتي نُفذَّت ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته(٥٧)، بمشاركة طلاب وطالبات عشر مناطق أزهرية على مستوى مناطق الجمهورية.



وقد شهد برنامج «نوابغ الأزهر» منافسات علمية وثقافية مكثفة بين طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية المتميزين، وتهدف المسابقة إلى اختبار قدرات طلاب الأزهر، وإبراز تميزهم ومعرفتهم بمختلف مجالات العلم الشرعية والثقافية والمعلومات العامة.

وقد أعرب فضيلة الشيخ شعبان مرعي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، عن فخره واعتزازه للطلاب والطالبات الفائزين، مشيدا بما حققوه من إنجاز مشرف يعكس تميزهم العلمي، ومؤكدا أن هذا التفوق هو ثمرة جهد متواصل، ومتابعة جادة من المعلمين وأولياء الأمور، ومثمنًا جهد إدارة رعاية الطلاب بمنطقة الوادي الجديد الأزهرية بقيادة السيد عيد حسين، مدير ادارة المنطقة الازهرية، وجميع القائمين على تنظيم وتنسيق مشاركة الطلاب بذلك الصرح العظيم، لاكتشاف الطاقات الواعدة وصقل المواهب، وإبراز القدرات الإبداعية لطلاب المعاهد الأزهرية، متمنيا للطلاب والطالبات دوام التفوق والتميز.

مثل المنطقة في المسابقة كلا من:-

الطالب عاصم مراد الهجرسي المقيد بالصف الثاني الثانوي القسم العلمي بمعهد ناصر الثانوي،والطالب محمود علي أحمد المقيد بالصف الثاني الثانوي القسم العلمي بمعهد باريس الثانوي، والطالبة سلمي خالد جمعة المقيدة بالصف الثاني الثانوي القسم العلمي بمعهد فتيات موط الثانوي، والطالبة ندى صبري محمد المقيدة بالصف الثاني الثانوي القسم العلمي بمعهد فتيات موط الثانوي، ومن أسرة التربية الاجتماعية بهاء الدين أحمد مرسي، مرافقا للطلاب، وحنان بشندي، مرافقة للطالبات.

جدير بالذكر أن المسابقة تقام للمرة الثانية على التوالي داخل جناح الأزهر الشريف بمعرض الكتاب، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وتوجيهات فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وإشراف عام للدكتورة نوال حسني، رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب، وذلك في إطار حرص الأزهر الشريف على دعم الأنشطة الطلابية الهادفة، وتنمية المواهب الطلابية وترسيخ روح التنافس الإيجابي بين الطلاب في مجال القراءة والاطلاع، بما يسهم في بناء جيل واع ومتميز علميا وثقافيا.