الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

تعاون مصري تركي في الاستثمار السياحي وتدريب العمالة وتبادل الخبرات

حسام الشاعر
حسام الشاعر
محمد الاسكندرانى

زار وفد تركي الاتحاد المصري للغرف السياحية، لابرام صفقة واتفاق علي بدء تفعيل التعاون المصري التركي المشترك في مجال السياحة.

وأوضح الاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه تم الاتفاق على أن يشمل هذا التعاون عدة مجالات سياحية في مقدمتها الاستثمار السياحي خاصة الفندقي، وأيضا تبادل الخبرات والتدريب والعمالة الماهرة.

اتفاقيات مصرية تركية 


جاء ذلك في تقرير تلقاه حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية حول زيارة وفد تركي سياحي واقتصادي رفيع المستوي لمقر اتحاد الغرف السياحية، تأتي الزيارة استغلالا من الجانبين للتطور الإيجابي الكبير في العلاقات المصرية التركية والزيارة الناجحة الأخيرة التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة والتي شملت عدة لقاءات بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس التركي وتم الاتفاق خلالها على تطوير العلاقات المشتركة في عدة مجالات من بينها السياحية .


وأعدت هالة الخطيب المدير التنفيذي لإتحاد الغرف السياحية تقريرا تفصيليا رفعته إلى حسام الشاعر رئيس مجلس الإدارة حول زيارة الوفد التركي للاتحاد وأهم ما دار خلالها من مناقشات، والمقترحات التي تم التوصل اليها، وذلك لاتخاذ القرار المناسب حول تلك المقترحات.

وزار الوفد التركي مقر اتحاد الغرف السياحية، وكان في استقبالهم هالة الخطيب المدير التنفيذي للاتحاد , ورأس الوفد التركي المستشار التجاري هاكان آطاي مرافقا لوفد رفيع المستوى من مختلف القطاعات الخدمية التركية، بالإضافة إلى خدمات السياحة والسفر والخدمات التعليمية وخدمات الترفيه والثقافة وإدارة الموانئ والخدمات الأرضية وخدمات استشارية في مجال الأعمال والتقنية بقطاع الانشاءات وخدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات ونقل الركاب والبضائع والخدمات اللوجستية.


واستهل الوفد التركي اللقاء بطرح سبل التعاون في المجالات التي يقومون بها من خلال اتحاد مصدري الخدمات التركية، مؤكدين أنهم وفي ظل زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر يثقون في فتح أبواب جديدة وسبل تعاون في التبادل السياحي والتجاري واللوجيستي والمهني والتطوير التكنولوجي.

واستهلت هالة الخطيب كلمتها باستعراض دور الاتحاد وغرفه الخمس، وأشادت بعمق العلاقات بين البلدين من حيث التاريخ وتبادل الثقافات المختلفة والتعاون في شتى المجالات، وشرحت رؤية الاتحاد ودوره بالتطور الذي شهده قطاع السياحة المصري في الآونة الأخيرة وبالخطة المستقبلية لسنة 2030 التي تستهدف 30 مليون سائح لمصر، وأكدت حرص مجلس إدارة الاتحاد برئاسة حسام الشاعر علي دعم التعاون السياحي مع تركيا وبما يتناسب مع العلاقات الوطيدة بين البلدين، وتطور العلاقات المشتركة بينهما.


وعرض الجانب التركي أيضا التطور الذي حدث في المجال السياحي التركي والإنجازات التي حققها هذا القطاع في خلال الأعوام السابقة وما ترغب في ان تصل اليه تركيا في المستقبل القريب من إعداد ونمو تدفق السائحين مؤكدين أن هناك استثمارات سياحية على أرض مصر في شرم الشيخ والغردقة وانهم يأملون في زيادة التعاون الاستثماري والسياحي مع مصر، وبخصوص التعاون المهني أبدوا رغبتهم في أي يكون هناك أيضا تبادل مهني بين العمالة المصرية والتركية في المجال السياحي.


وفي هذا الصدد، تحدثت هالة الخطيب عن دور الاتحاد المصري للغرف السياحية في تنمية القطاع السياحي والاستثماري في زيادة الفنادق والعمالة المهنية المدربة مؤكدة كذلك أن الاتحاد يمتلك مركز القيادة الآمنة الأول من نوعه في الشرق الأوسط في تدريب سائقين ماهرين وأيضا مركزا لتدريب الطهاة، مؤكدة ان الاتحاد يعمل على إعداد برامج تدريبية قوية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لخلق أجيال جديدة تواكب التطور المهني والتكنولوجي الحديث في القطاع وعمل مدارس فنية مصغرة داخل الفنادق.

لعزومات رمضان.. خلطة المحشي باللحمة المفرومة

رغم شعبيتها.. فورد ترفض تصنيع هذه السيارة مرة أخرى

14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان

الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج

