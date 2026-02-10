قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحل خلال أيام.. انفراجة في أزمة محمد عواد مع الزمالك
حقيقة تسريب بيانات العاملين بمصر للطيران
مصرع 5 أشخاص في تحطم مروحية بمدينة الكفرة الليبية.. صور
بعد إعلان على مواقع التواصل.. القبض على منظم حفل جزيرة إيستن
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026
خطة كروية حتى 2038 ودعم حكومي.. عضو اتحاد الكرة يكشف تفاصيل مشروع المليوني لاعب
في 6 ساعات.. الدفاع الروسية تعلن إسقاط 20 طائرة مسيرة أوكرانية
مفاجأة.. إمام عاشور قام بتصوير حلقة رامز بعد أمم إفريقيا واختلف على الأجر
زيادة أسعار السجائر الآن 4 جنيهات رسميا بدءا من اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026
فياريال يكتسح إسبانيول برباعية في الدوري الإسباني
إصابة 13 شخصا بعقر كلب في قرية غرب تيرة بكفر الشيخ
أعمال العشر الأواخر من شعبان.. صلاة واحدة تفك الكرب وتقضي حاجتك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج العقرب .. حظك اليوم الثلاثاء 10 فبراير: تجنّب اختبار شريكك

العقرب
العقرب
حياة عبد العزيز

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026 على العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب 

منى زكي وأحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.

برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

اختر هدفًا عمليًا واحدًا، وضع خطة واضحة، واتخذ خطوات مدروسة. المثابرة الهادئة ستجلب لك الاحترام، وتقلل من قلقك، وتفتح لك آفاقًا واسعة في العمل والمنزل.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا 

يجب أن يكون بينكما تواصل أكبر. اقضيا وقتًا ممتعًا على العشاء اليوم، هذا هو الوقت المناسب أيضًا لاتخاذ قرار بشأن المستقبل. 

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

 حافظ على شرب كمية كافية من الماء يوميًا وتجنّب استخدام الشاشات لفترات طويلة دون انقطاع. خطوات صغيرة ومنتظمة للعناية بالنفس ستعزز قدرتك على التحمل والتركيز.

برج العقرب عاطفيا 

تجنّب اختبار شريكك؛ بدلًا من ذلك، قدّم له دعمًا ثابتًا وكلمات واضحة. اللحظات الهادئة المشتركة تُعمّق الثقة، احترم الحدود ودع المشاعر تنمو ببطء، الراحة والاهتمام المستمر يخلقان بيئة آمنة لنمو الحب.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

 تجنّب النميمة في المكتب، واحتفظ بخططك سرية حتى إتمامها. إذا واجهتك مشكلة، حلّها خطوة بخطوة دون تسرّع. قدّم المساعدة لزميل يبدو عليه الحيرة؛ فنهجك الهادئ سيُحسّن العمل الجماعي.. 

العقرب حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم العقرب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

مفيش وحدات بديلة ولا إخلاء بعد 7 سنوات .. مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان

إنستاباي

بعد سحب 82 ألف جنيه من حساب شاب في دقائق.. تحذير عاجل من إنستاباي

سعر الذهب

1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

الإيجار القديم

وداعا الوحدات البديلة.. ماذا يحدث للمستأجر بمشروع القانون الجديد للايجار القديم؟

الإيجار القديم

من الإخلاء التدريجي إلى إلغاء المدد .. الإيجار القديم أمام اختبار برلماني جديد

سعر الدواجن

خفض أسعار الدواجن بقرار حكومي قبل رمضان.. بكم الكيلو الآن؟

احمد موسى

احمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن التعديل الوزاري

ترشيحاتنا

إجراءات تسجيل الهاتف المحمول القادم من الخارج 2026

كيفية تسجيل الهاتف المحمول القادم من الخارج 2026

المناعة الرقمية

تشكل «المناعة الرقمية» في مصر بعد الربيع العربي.. تحليل في حروب المعلومات والتأثير النفسي

صناع الخير

وزيرة التنمية المحلية تتفقد مبادرة «المنفذ» التابعة لمؤسسة صناع الخير

بالصور

رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟

رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟
رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟
رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟

طريقة عمل رول الفراخ.. وصفة سهلة بطعم المطاعم وخطوات مضمونة

طريقة عمل رول الفراخ
طريقة عمل رول الفراخ
طريقة عمل رول الفراخ

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان .. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية
طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية
طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

رمضان 2026 .. صور جديدة من كواليس مسلسل على قد الحب

شريف سلامة
شريف سلامة
شريف سلامة

فيديو

الذكاء المهني

تريند الذكاء المهني يكتسح السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقى نظيره التونسي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يناقش المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية مع نظيره التونسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد