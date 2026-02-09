بسنت رضا: هند رستم كانت دائمة التردد على مسجد السيدة نفيسة وجنازتها كانت من هناك

قالت بسنت رضا ابنة الفنانة هند رستم، أن زواج الفنانة هند رستم من الدكتور فياض كان عام ٦٠ واعتزالها ٧٨ ولم يكن الزواج سبب الاعتزال ، مشيرة الي ان هند رستم كانت راضية عن رحلتها الفنية وكانت تذهب الي مسجد السيدة زينب والسيدة نفيسة وكانت تحب هذا المكان وعندما توفيت صلينا عليها هناك وايضاً مسجد الحسين.

وأكدت بسنت رضا، خلال لقاء لها لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، انه كانت ترفض لقب ملكة الاغراء ولا تحبه وفيها الكثير عندما قصت شعرها كانت تشبه مارلين مونرو.

واشارت الي مجلة آخر ساعة كانت تعمل ريبورتاج مع الكاتب الراحل عباس محمود العقاد . واختار هند رستم ان تشاركك الحوار ، وتحدثوا معاها وهو كان يحب هند رستم لانه كان يحب إنسانه اسمها سارة ويري ان هند رستم شبهها.

وعن حفيدها محمد اشارت ابنتها انها كانت بتحبه جدا ، وحصلت هند علي جوائز منها جائزة الدولة وعندما أرادوا تكريمها قالت شادية تستحق التكريم قبلي لانها كانت تمثل قبلي واعتقد شادية كانت معتزلة وقتها ، وامي بسبب بعدها عن الساحة الفنية بسبب الاعتزال كانت بعيدة عن صناع الفيلم ولهذا كانت لم ترشح للتكريم في العدد من المناسبات.

كما تحدثت عن مشهد بفيلم " صراع في النيل " وكانت هند رستم وقعت كاميرا مهمة للتصوير وكان المنتج جمال الليثي غاضب وقتها.

واوضحت انها كانت تشاهد عدد من النجمات ويتواصلوا معاها من النجمات الشابات ، وهناك ممثلات قريبة منهم من الجيل الحالي ومنهم منة شلبي ودورها في الساحر وقالت لها دور جميل ولكن لازم تخسي ، وايضا نيللي كريم وقالت انها ستكون رائعة وايضا هند صبري ونيرمين الفقي ولكن لو قدر لممثلة ان تقدم سيرة هند رستم لابد ان تكون علي قدر من الجمال .