روما يعود للانتصارات بثنائية في شباك كالياري

حقق نادي روما الفوز على كالياري بهدفين دون مقابل في ختام الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي.





واستضاف نادي روما نظيره نادي كالياري على ملعب "أولمبيكو" في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي

.

وافتتح مالين التسجيل في الدقيقة 25 بعد تمريرة من مانشيني ليسددها بطريقة مميزة في شباك كالياري









ونجح مالي في الدقيقة 68 في إحراز الهدف الثاني بعد عرضية رائعة من تشيليك يكملها في المرمى ليضيف الهدف الثاني.





بهذه النتيجة رفع نادي روما رصيده إلى 46 نقطة في المركز الخامس بالتساوى مع يوفنتوس صاحب المركز الرابع.