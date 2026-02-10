قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

جامعة العاصمة تستضيف محاضرة حول التميز العلمي والبحثي في مصر

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

في إطار حرص جامعة العاصمة على تعزيز دورها العلمي والبحثي، تنظم الجامعة محاضرة علمية متميزة بعنوان: «جامعة العاصمة ودورها في التميز العلمي والبحثي في مصر» ،  تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .
وذلك يوم الاثنين الموافق 16 فبراير 2026، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، بقاعة العلاقات العامة بالمبنى الإداري .


ويُحاضر فى هذه  المحاضرة الدكتور عصام خميس إبراهيم، الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم – جامعة الإسكندرية، والمستشار الأكاديمي لأمين اتحاد الجامعات العربية،ومستشار الأمين العام لمجلس البحث العلمي العربي،ونائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي سابقًا.

 ترسيخ مفاهيم التميّز العلمي والبحثي

وتأتي هذه المحاضرة في إطار سعي جامعة العاصمة إلى ترسيخ مفاهيم التميّز العلمي والبحثي، من خلال دعم منظومة البحث العلمي، وهو ما يعزز دور الجامعة في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر.

جامعة العاصمة العلمي والبحثي مصر

