واشنطن تطارد ناقلة نفط فنزويلي وتستولي عليها قبالة إندونيسيا

قالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) إن القوات الأميركية صعدت على متن ناقلة نفط بعد مطاردة امتدت من البحر الكاريبي إلى المحيط الهندي، في وقت توسّع واشنطن نطاق عملياتها الجغرافي ضمن حملة مستمرة تستهدف أسطولاً خفياً يُستخدم لتصدير نفط خاضع للعقوبات.

وبحسب بيانات تتبع السفن التي جمعتها "بلومبرغ"، كانت السفينة "أكويلا 2" قد غادرت محطة "خوسيه" في فنزويلا مطلع ديسمبر، وبدا أنها متجهة إلى الصين. وقد جرى اعتراض السفينة أثناء توجهها نحو مضيق سوندا الواقع بين جزيرتي جاوة وسومطرة الإندونيسيتين.

ويُعدّ ذلك أحدث استيلاء للولايات المتحدة على سفينة مرتبطة بفنزويلا منذ ديسمبر، كما أنه الأبعد عن مياه البحر الكاريبي، ما يبرز إلى أي مدى تبدو واشنطن مستعدة للذهاب من أجل فرض عزلها النفطي على مستوى العالم.

ناقلة سبق وفُرضت عقوبات عليها

الناقلة من فئة "سويزماكس"، القادرة على نقل نحو مليون برميل من النفط، كانت قد فُرضت عليها عقوبات بسبب تورطها في تجارة النفط الروسي عقب حرب روسيا على أوكرانيا في عام 2022.

وعلى الرغم من أنها كانت تبحر تحت علم بنما عندما فرضت عليها الولايات المتحدة العقوبات، بحسب ما يظهر في نتائج البحث ضمن قوائم عقوبات وزارة الخزانة، فإنها تبدو حالياً تعمل تحت علم غير معروف، وفقاً لقاعدة بيانات "إيكواسيس" الدولية للشحن وبيانات "بلومبرغ".

