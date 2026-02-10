باحث بيئي يكشف مؤشرات خلل بيئي بالبحر الأحمر

أعلن الباحث البيئي الدكتور محمد عبد الغني، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، نتائج أعمال المسح البيئي البحري المنفذة بأحد مواقع البحر الأحمر، والتي أظهرت رصد زيادة ملحوظة في كثافات قنافذ البحر بالبيئات المرتبطة بالشعاب المرجانية، في إطار توجيهات دعم تحقيق هدف التنمية المستدامة رقم (14) «الحياة تحت الماء»، وتعزيز أسس الإدارة المستدامة للموارد البحرية.

وأوضح الدكتور محمد عبد الغني أن هذا الرصد، من منظور علمي وإداري، لا يُعد مجرد ملاحظة بيولوجية منفصلة، بل يمثل مؤشرًا بيئيًا مهمًا غالبًا ما يرتبط بتدهور الحالة الصحية للشعاب المرجانية، وانخفاض أعداد الأسماك العاشبة، إلى جانب التأثيرات التراكمية للتلوث وبعض الأنشطة البشرية غير المتوافقة بيئيًا.

وأشار إلى أن هذا الخلل البيئي يسهم في تسريع معدلات تآكل الشعاب المرجانية، ويحد من قدرتها الطبيعية على التعافي، بما ينعكس سلبًا على التنوع البيولوجي، والإنتاجية السمكية، والاستدامة طويلة الأمد للموارد الساحلية.

وأكد الباحث البيئي أن الإدارة الفعالة للبيئات البحرية، لا سيما داخل المحميات الطبيعية، تعتمد على اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة العلمية، ومدعومة ببرامج رصد ميداني منتظمة، لافتًا إلى أن الاكتشاف المبكر لمؤشرات الخلل البيئي يسهم في الانتقال من أسلوب المعالجة اللاحقة إلى نهج الإدارة الاستباقية للنظم البيئية.

واختتم الدكتور محمد عبد الغني منشوره بالتأكيد على أن البحر الأحمر يُعد أصلًا طبيعيًا عالي القيمة، ويتطلب الحفاظ على سلامته البيئية تنسيقًا مؤسسيًا فعالًا، وأطر رصد علمية قوية، ومواءمة حقيقية بين خطط التنمية والقدرة الاستيعابية البيئية، بما يضمن حماية هذا المورد الفريد للأجيال القادمة.