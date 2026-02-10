قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب
معدل 715 رحلة في اليوم.. مطار القاهرة يحقق أرقام قياسية جديدة
وزير الري: نصيب الفرد من المياه تراجع لـ 500 متر مكعب ونعتمد على النيل بنسبة 98%
كرتونة البيض تصل لـ110 جنيه.. ومفاجأة من اتحاد منتجي الدواجن بمناسبة رمضان
حسام حسن يضع تيبو جبريال تحت المجهر تمهيدًا لضمه لمنتخب مصر
الفريق القانوني لسيف الإسلام القذافي: نتابع التحقيق مع النائب العام ولن نفرط في دم الشهيد
أشرف داري خارج القائمة وداخل الحسابات.. كيف يدير الأهلي أزمة المدافع المغربي بين القانون والمرونة المالية؟
فتح الطريق الإقليمي في المنوفية.. ومصدر: إغلاقه بسبب الشبورة إجراء احترازي
20 مليار جنيه حصيلة متوقعة.. تفاصيل جديدة عن الضريبة العقارية قبل تعديل القانون نهائيا
موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري والقنوات الناقلة
«فتاة الأتوبيس» تكشف تفاصيل ملاحقتها والاعتداء عليها: حاول التحرش بي وتعرضت للرشق بالطوب
الفظائع كارثية.. الأمم المتحدة تحمل قوات الدعم السريع مسؤولية جرائم الفاشر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تطالب أمريكا بالتحرر من التبعية الإسرائيلية

إيران وأمريكا
إيران وأمريكا
محمود نوفل

 
دعت وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة إلى الحد من الممارسات التي تحاول تخريب المباحثات ؛ وكذلك العمل بعيدا عن ضغوط اللوبيات وأن تعمل وفق رؤيتها المستقلة.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان لها : برنامجنا النووي سلمي ونسعى لإزالة مخاوف العالم من القنبلة النووية الإيرانية الغير موجودة.

وأضاف البيان الإيراني : تجربتنا التفاوضية الماضية مع واشنطن كانت مريرة .

وأشارت الوزارة الإيرانية  إلى أن دول الجوار كانت مستعدة لاستضافة المحادثات مع أمريكا ؛ مضيفا "واخترنا مسقط لأسباب متعددة".

وزادت  : مستمرون بالتشاور مع دول الجوار وآخرها مباحثات مع مصر وتركيا والإمارات والسعودية وقطر.

ومن جانبه ؛ ذكر  المتحدث باسم الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي أن استمرار جرائم الكيان وانتهاكاته تبرهن على انه يسعى الى امحاء القضية الفلسطينية.


وشدد المتحدث باسم الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي على أن خدمة مصالح الكيان الصهيوني يهدد امن المنطقة ويهدد اي سبيل لارساء الستقرار فيها  ؛ داعيا امريكا ان تتصرف بحيادية وبمنأى عن تأثير الكيان الاسرائيلي.

وصرح بقائي أيضا : نثمن ونشيد بالجهود التي تبذلها دول المنطقة والعالم من اجل خفض التوتر ومنع التصعيد

وأضاف بقائي: سلطنة عمان لديها تجربة في المفاوضات ولا اعتقد ان عقد المفاوضات فيها يزعج أحد ونخوض المفاوضات من اجل التوصل بسرعة الى النتيجة ولا نريد المماطلة فيها

وختم بقائي قائلا : لا يمكن التكهن بالفترة والوقت الذي ستستمر او تنتهي فيه المفاوضات الحالية.
 

إيران أمريكا سلطنة عمان إسرائيل الخارجية الإيرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

وداعا الوحدات البديلة.. ماذا يحدث للمستأجر بمشروع القانون الجديد للايجار القديم؟

أسعار السجائر

زيادة أسعار السجائر كليوبترا وبوكس رسميًا بقرار من الشرقية للدخان.. إليك القائمة الجديدة

الموجة الحارة

متى تنتهي الموجة الحارة في مصر؟ الأرصاد الجوية تجيب

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

الداخلية تُحبط حفلًا مشبوهًا بعنوان «يوم في جزيرة إبستين» بقصر النيل

الداخلية تُحبط حفلًا مشبوهًا بعنوان «يوم في جزيرة إبستين» بقصر النيل

مدبولي

التعديل الوزاري الجديد.. مصادر توضح حقيقة دمج وزارتي التنمية المحلية والبيئة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

ترشيحاتنا

اتحاد جدة

صراع النقاط يشتعل قبل خط النهاية الآسيوية.. الاتحاد تحت ضغط التغيير الفني والغرافة يتمسك بالأمل

إيران

أستاذ قانون دولي: أي ضربة إسرائيلية لإيران ستشعل حربا إقليمية شاملة بعواقب كارثية

فاروق حسني

فاروق حسني: الثقافة فعل حياة ومقاومة للنسيان.. ذاكرة الأمم وروحها الحية

بالصور

طريقة حفظ الفطير والباتيه لرمضان.. خطوات مضمونة تحافظ على الطراوة والطعم

طريقة حفظ الفطير والباتيه لرمضان
طريقة حفظ الفطير والباتيه لرمضان
طريقة حفظ الفطير والباتيه لرمضان

بدء أعمال صيانة ورفع كفاءة كوبري بردين العلوي بالزقازيق

اعمال
اعمال
اعمال

سندوتش فاهيتا دجاج بالجبنة الموزريلا السايحة

سندوتش فاهيتا دجاج بالجبنة الموزريلا السايحة
سندوتش فاهيتا دجاج بالجبنة الموزريلا السايحة
سندوتش فاهيتا دجاج بالجبنة الموزريلا السايحة

خضراوات لا يجوز تفريزها أبدًا.. تعرفي عليها قبل رمضان لتجنب تلف الطعام

خضروات لا يجوز تفريزها أبدًا.. تعرفي عليها قبل رمضان لتجنب تلف الطعام
خضروات لا يجوز تفريزها أبدًا.. تعرفي عليها قبل رمضان لتجنب تلف الطعام
خضروات لا يجوز تفريزها أبدًا.. تعرفي عليها قبل رمضان لتجنب تلف الطعام

فيديو

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد