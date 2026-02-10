إيران تطالب أمريكا بالتحرر من التبعية الإسرائيلية



دعت وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة إلى الحد من الممارسات التي تحاول تخريب المباحثات ؛ وكذلك العمل بعيدا عن ضغوط اللوبيات وأن تعمل وفق رؤيتها المستقلة.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان لها : برنامجنا النووي سلمي ونسعى لإزالة مخاوف العالم من القنبلة النووية الإيرانية الغير موجودة.

وأضاف البيان الإيراني : تجربتنا التفاوضية الماضية مع واشنطن كانت مريرة .

وأشارت الوزارة الإيرانية إلى أن دول الجوار كانت مستعدة لاستضافة المحادثات مع أمريكا ؛ مضيفا "واخترنا مسقط لأسباب متعددة".

وزادت : مستمرون بالتشاور مع دول الجوار وآخرها مباحثات مع مصر وتركيا والإمارات والسعودية وقطر.

ومن جانبه ؛ ذكر المتحدث باسم الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي أن استمرار جرائم الكيان وانتهاكاته تبرهن على انه يسعى الى امحاء القضية الفلسطينية.



وشدد المتحدث باسم الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي على أن خدمة مصالح الكيان الصهيوني يهدد امن المنطقة ويهدد اي سبيل لارساء الستقرار فيها ؛ داعيا امريكا ان تتصرف بحيادية وبمنأى عن تأثير الكيان الاسرائيلي.

وصرح بقائي أيضا : نثمن ونشيد بالجهود التي تبذلها دول المنطقة والعالم من اجل خفض التوتر ومنع التصعيد

وأضاف بقائي: سلطنة عمان لديها تجربة في المفاوضات ولا اعتقد ان عقد المفاوضات فيها يزعج أحد ونخوض المفاوضات من اجل التوصل بسرعة الى النتيجة ولا نريد المماطلة فيها

وختم بقائي قائلا : لا يمكن التكهن بالفترة والوقت الذي ستستمر او تنتهي فيه المفاوضات الحالية.

