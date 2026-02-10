قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فادحة .. الدفاع الروسية تكشف حجم الخسائر الأوكرانية خلال 24 ساعة
نهلة الصعيدي: الأسرة في الإسلام ليست مجرد عقد اجتماعي بل أمانة ومسئولية
14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل
شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته
من الرقابة إلى الاستثمار.. تعرف على محمد فريد المرشح لحقيبة الاستثمارات
وزير الإسكان ومستشار الرئيس يتفقدان مشروع حدائق تلال الفسطاط تمهيدًا للافتتاح الرسمي
النواب يتوافدون انتظارا للجلسة العامة المهمة التي دعت لها أمانة المجلس
لوح بسلاح أبيض.. حبس المتهم بتهديد موظفي حي بولاق الدكرور بتهمة البلطجة
مشاورات بين الرئيس ومدبولي| ملامح تشكيل الحكومة الجديدة.. اعرف الوزراء الباقين والراحلين
حازم المنوفي: ارتفاع أسعار البيض 7 جنيهات خلال أسبوع وطبق البلدي يقفز أكثر من 25 جنيهًا
هيئة قناة السويس تُبهر العالم في صناعة اليخوت السياحية وتفتح آفاق تعاون عربي مع الأردن | القصة الكاملة
نتنياهو: سأعرض على ترامب مبادئ للتفاوض مع إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رونالدو يطوي صفحة الأزمة مع النصر بصورة ورسالة «عقلية الفوز»

رونالدو
رونالدو
إسلام مقلد

حرص البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، على توجيه رسالة واضحة عقب انتهاء أزمته الأخيرة مع إدارة النادي، بعدما عاد الهدوء مجددًا إلى أروقة «العالمي» خلال الساعات الماضية.

وأنهى رونالدو إضرابه عن خوض مباريات النصر في الأيام الأخيرة، عقب التوصل إلى اتفاق بين الطرفين أسهم في احتواء الأزمة، ليقرر النجم البرتغالي العودة إلى التدريبات والانخراط من جديد في صفوف الفريق، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وكشفت صحيفة «أبولا» البرتغالية أن إدارة النصر رضخت لضغوط قائد الفريق، وقامت بسداد جميع الرواتب المتأخرة للعاملين والموظفين داخل النادي خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى أن هذا الملف كان أحد أبرز أسباب تصعيد رونالدو وقيادته لحالة الاحتجاج داخل النادي العاصمي.

وفي أول رد فعل له بعد انتهاء الأزمة، نشر رونالدو صورة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» من داخل مقر نادي النصر، وظهر خلالها مشيرًا بعلامة النصر، في إشارة فسّرها المتابعون على أنها تأكيد لعودة الاستقرار داخل الفريق.

كما ظهرت خلف النجم البرتغالي في الصورة عبارة «عقلية النصر» مكتوبة على جدران النادي، في رسالة حملت دلالات معنوية قوية، تعكس رغبته في طي صفحة الخلاف والتركيز على المرحلة المقبلة.

وكانت مباريات النصر الماضية قد شهدت غياب رونالدو، على خلفية غضبه من سياسة الانتقالات في دوري روشن السعودي، إلا أن جماهير «العالمي» حرصت على دعمه بقوة، خاصة خلال مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد، حيث رفعت المدرجات لافتات تحمل اسمه ورقمه تعبيرًا عن مساندتها لقائد الفريق.

وتصاعدت حالة الغضب لدى «صاروخ ماديرا» عقب انتقال المهاجم الفرنسي كريم بنزيما إلى الهلال قادمًا من اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الشتوية، في صفقة أشعلت المنافسة وأثارت جدلًا واسعًا داخل الشارع الرياضي السعودي.

وبعودة رونالدو إلى التدريبات ونشره رسائل إيجابية، يبدو أن النصر يستعد لفتح صفحة جديدة، على أمل استعادة التركيز والمنافسة بقوة في بقية مشوار الموسم.

البرتغالي كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو النصر فريق النصر رونالدو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء .. وزراء باقون في مناصبهم

الموجة الحارة

متى تنتهي الموجة الحارة في مصر؟ الأرصاد الجوية تجيب

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

المتهم في قضية التحرش

أتوبيس البساتين.. واقعة تحرش تهز الرأي العام وتكشف ضحايا أخريات

ترشيحاتنا

نقيب الأطباء البيطريين خلال مشاركته بالحوار المجتمعي

حفنة مقترحات.. نقاش موسع حول تعديلات قانوني البيطريين ومزاولة المهنة

اللجنة المشكلة

الصحة: لجنة تنظيم ممارسة العلاج النفسي لغير الأطباء تمنح ترخيصا لـ20 متقدمًا

صندوق الادمان

الأمم المتحدة تختار متطوعة 17 عاما للمشاركة بمنتدى الشباب الدولي بفيينا

بالصور

نقص فيتامين واحد فقط قد يكون سبب تساقط شعرك المفاجئ

نقص فيتامين واحد فقط قد يكون سبب تساقط شعرك المفاجئ
نقص فيتامين واحد فقط قد يكون سبب تساقط شعرك المفاجئ
نقص فيتامين واحد فقط قد يكون سبب تساقط شعرك المفاجئ

احمي بشرتك من الجفاف.. استخدمي زيت جنين القمح

حمى بشرتك من الجفاف ..استخدمى زيت جنين القمح
حمى بشرتك من الجفاف ..استخدمى زيت جنين القمح
حمى بشرتك من الجفاف ..استخدمى زيت جنين القمح

هل ألم المعدة المستمر سببه نفسي أم عضوي؟ فرق صادم يغيّر طريقة علاجك

هل ألم المعدة المستمر سببه نفسي أم عضوي؟
هل ألم المعدة المستمر سببه نفسي أم عضوي؟
هل ألم المعدة المستمر سببه نفسي أم عضوي؟

هدئ من عصبيتك المفرطة بتناول 3 حبات من التمر

هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر
هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر
هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر

فيديو

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد