رونالدو يطوي صفحة الأزمة مع النصر بصورة ورسالة «عقلية الفوز»

حرص البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، على توجيه رسالة واضحة عقب انتهاء أزمته الأخيرة مع إدارة النادي، بعدما عاد الهدوء مجددًا إلى أروقة «العالمي» خلال الساعات الماضية.

وأنهى رونالدو إضرابه عن خوض مباريات النصر في الأيام الأخيرة، عقب التوصل إلى اتفاق بين الطرفين أسهم في احتواء الأزمة، ليقرر النجم البرتغالي العودة إلى التدريبات والانخراط من جديد في صفوف الفريق، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وكشفت صحيفة «أبولا» البرتغالية أن إدارة النصر رضخت لضغوط قائد الفريق، وقامت بسداد جميع الرواتب المتأخرة للعاملين والموظفين داخل النادي خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى أن هذا الملف كان أحد أبرز أسباب تصعيد رونالدو وقيادته لحالة الاحتجاج داخل النادي العاصمي.

وفي أول رد فعل له بعد انتهاء الأزمة، نشر رونالدو صورة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» من داخل مقر نادي النصر، وظهر خلالها مشيرًا بعلامة النصر، في إشارة فسّرها المتابعون على أنها تأكيد لعودة الاستقرار داخل الفريق.

كما ظهرت خلف النجم البرتغالي في الصورة عبارة «عقلية النصر» مكتوبة على جدران النادي، في رسالة حملت دلالات معنوية قوية، تعكس رغبته في طي صفحة الخلاف والتركيز على المرحلة المقبلة.

وكانت مباريات النصر الماضية قد شهدت غياب رونالدو، على خلفية غضبه من سياسة الانتقالات في دوري روشن السعودي، إلا أن جماهير «العالمي» حرصت على دعمه بقوة، خاصة خلال مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد، حيث رفعت المدرجات لافتات تحمل اسمه ورقمه تعبيرًا عن مساندتها لقائد الفريق.

وتصاعدت حالة الغضب لدى «صاروخ ماديرا» عقب انتقال المهاجم الفرنسي كريم بنزيما إلى الهلال قادمًا من اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الشتوية، في صفقة أشعلت المنافسة وأثارت جدلًا واسعًا داخل الشارع الرياضي السعودي.

وبعودة رونالدو إلى التدريبات ونشره رسائل إيجابية، يبدو أن النصر يستعد لفتح صفحة جديدة، على أمل استعادة التركيز والمنافسة بقوة في بقية مشوار الموسم.