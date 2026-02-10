إيقاف محطة مياه المحمودية الجديدة لمدة ساعتين لإجراء أعمال الصيانة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية، بمحافظة البحيرة، برئاسة أحمد فرغلى، رئيس الوحدة المحلية، أنه بناء على ما ورد للوحدة المحلية من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحمودية، سيتم قطع مياه الشرب لمدة ساعتين مساء اليوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير 2026، لأعمال الصيانة بالمحطة.

وسيتم إيقاف محطة مياه المحمودية الجديدة لمدة ساعتين من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة العاشرة وذلك لأعمال صيانة سوف تتم بالمحطة.

وأهابت الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة تخفيض الضغوط، مؤكدة أن فرق الصيانة والطوارئ تعمل على مدار الساعة لإنجاز الأعمال في أسرع وقت ممكن.

وتؤكد الشركة على توفير سيارات مياه شرب نقية بالمناطق المتأثرة طوال فترة الأعمال، وفي حال الحاجة يمكن الاتصال على الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول للحصول على الدعم اللازم.