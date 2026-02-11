حكم صيام من نام أغلب النهار في رمضان ..شوقي علام يوضح

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أن هناك تمايزاً بين مفهومي الصحة والقبول في العبادة؛ فالمسلم الذي يصوم ملتزماً بأركان الصيام وأحكامه يعتبر صومه صحيحاً من الناحية الفقهية حتى لو كان مقصراً في أداء الصلاة أو غيرها من الواجبات، غير أن القبول مسألة غيبية لا يعلمها إلا الله، وهو ما يفرض على الصائم الحرص على فعل الخيرات والتماس الأعمال الصالحة لضمان نيل الثواب.

وأشار المفتي السابق، خلال تصريحات سابقة، إلى أن قيام الموظف بمهامه المنوطة به وإتقانها يعد فرضاً أساسياً، موضحاً أن التقصير في العمل يجعل صاحبه آثماً عند الله حتى وإن كان منشغلاً بطاعة أخرى، حيث يجب على المسلم الحكيم الموازنة الدقيقة بين النوافل والفرائض.

وأضاف أنه في حال حدوث تعارض بين وقت الصلاة ومقتضيات العمل التي لا تقبل التأجيل، يجوز للمسلم جمع الصلوات جمع تقديم أو تأخير، خاصة وأن وقت الصلاة فيه متسع بينما أداء العمل قد يكون مطلوباً على الفور.

وحول المسألة المتعلقة بالنوم لفترات طويلة خلال نهار رمضان، أوضح علام أن النوم لا يؤدي إلى إبطال الصيام، فمن نام النهار كله صومه صحيح ومجزئ، لكنه بذلك يكون قد فوت على نفسه فضلاً كبيراً وثواباً عظيماً.

وشدد على أهمية استثمار الشهر الكريم في العمل والإنتاج، مستحضراً سير السلف الذين حققوا انتصارات كبرى وإنجازات تاريخية في هذا الشهر.

وفي ختام توضيحاته، تطرق المفتي السابق إلى حالة المسلم الذي يفطر الشهر كاملاً بسبب مرض يمنعه من الصيام ومن القدرة على القضاء مستقبلاً، حيث أفاد بأنه بناءً على شهادة الطبيب المختص، يتوجب على المريض إخراج فدية وهي طعام مسكين عن كل يوم أفطره، مع إمكانية إخراج هذه الفدية بشكل يومي، أو دفعها جملة واحدة في بداية الشهر أو نهايته.