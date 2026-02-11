قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موسكو: تدمير 108 طائرات مسيرة أوكرانية أطلقت فوق مناطق روسية
مطالب بعودة إمام عاشور.. وتحذيرات من تراجع مستوى لاعبي الأهلي قبل مُواجهة الإسماعيلي
نظر مُحاكمة 56 متهمًا بـ «الهيكل الإدارى للإخوان» .. بعد قليل
ينجو أمام الضعفاء ويُعاني أمام الكبار.. «التابعي» يُحلّل تراجع الأهلي: سوء توظيف وانعدام استقرار
إنجاز طبي تاريخي.. مفيدة شيحة: مصر تحصد جائزة نيلسون مانديلا لتعزيز الصحة |فيديو
صندوق تطوير التعليم وسيسكو العالمية يبحثان تعزيز مهارات الشباب الرقمية
أول تعليق من رئيس الوزراء الكندي بعد حادثة إطلاق النار داخل مدرسة ثانوية بمقاطعة كولومبيا
مصرع وإصابة 37 شخصًا.. ارتفاع حصيلة إطلاق النار في كندا داخل مدرسة بمقاطعة كولومبيا
بعد قليل .. استكمال مُحاكمة 108 متهمين بخلية «داعش القطامية»
حال فشل مفاوضات إيران .. ترامب يعتزم إرسال حاملات طائرات ضاربة إلى الشرق الأوسط
بالأسماء .. إصابة 4 أشخاص في تصادم ميكروباص وموتوسيكل بالطريق الزراعي بأسيوط
نجم الدراويش: مجالس إدارات الإسماعيلي منذ 2019 كلهم ظلموا النادي.. «ومحدش فيهم اتظلم»
ديني

حكم صيام من نام أغلب النهار في رمضان ..شوقي علام يوضح

د. شوقي علام
د. شوقي علام
عبد الرحمن محمد

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أن هناك تمايزاً بين مفهومي الصحة والقبول في العبادة؛ فالمسلم الذي يصوم ملتزماً بأركان الصيام وأحكامه يعتبر صومه صحيحاً من الناحية الفقهية حتى لو كان مقصراً في أداء الصلاة أو غيرها من الواجبات، غير أن القبول مسألة غيبية لا يعلمها إلا الله، وهو ما يفرض على الصائم الحرص على فعل الخيرات والتماس الأعمال الصالحة لضمان نيل الثواب.

وأشار المفتي السابق، خلال تصريحات سابقة، إلى أن قيام الموظف بمهامه المنوطة به وإتقانها يعد فرضاً أساسياً، موضحاً أن التقصير في العمل يجعل صاحبه آثماً عند الله حتى وإن كان منشغلاً بطاعة أخرى، حيث يجب على المسلم الحكيم الموازنة الدقيقة بين النوافل والفرائض. 

وأضاف أنه في حال حدوث تعارض بين وقت الصلاة ومقتضيات العمل التي لا تقبل التأجيل، يجوز للمسلم جمع الصلوات جمع تقديم أو تأخير، خاصة وأن وقت الصلاة فيه متسع بينما أداء العمل قد يكون مطلوباً على الفور.

وحول المسألة المتعلقة بالنوم لفترات طويلة خلال نهار رمضان، أوضح علام أن النوم لا يؤدي إلى إبطال الصيام، فمن نام النهار كله صومه صحيح ومجزئ، لكنه بذلك يكون قد فوت على نفسه فضلاً كبيراً وثواباً عظيماً. 

وشدد على أهمية استثمار الشهر الكريم في العمل والإنتاج، مستحضراً سير السلف الذين حققوا انتصارات كبرى وإنجازات تاريخية في هذا الشهر.

وفي ختام توضيحاته، تطرق المفتي السابق إلى حالة المسلم الذي يفطر الشهر كاملاً بسبب مرض يمنعه من الصيام ومن القدرة على القضاء مستقبلاً، حيث أفاد بأنه بناءً على شهادة الطبيب المختص، يتوجب على المريض إخراج فدية وهي طعام مسكين عن كل يوم أفطره، مع إمكانية إخراج هذه الفدية بشكل يومي، أو دفعها جملة واحدة في بداية الشهر أو نهايته.

شوقي علام نهار رمضان صحة الصيام إتقان العمل فدية المرض

