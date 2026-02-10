عالية المهدي: خروج الأموال الساخنة يدمر الاقتصاد والعالم يضع قيودًا عليها

أكدت الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن تعيين نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يعد خطوة مهمة لضبط الإيقاع الاقتصادي وتحقيق نمو سريع، مشيرة إلى ضرورة الوصول لأرقام لم تتحقق من قبل، مع الالتزام بالأسس الاقتصادية الصحيحة القائمة على السياسة المالية والنقدية والتخطيط السليم.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن هناك ضرورة للتناغم بين وزارات المجموعة الاقتصادية والبنك المركزي، لافتة إلى أن انتهاء برنامج التعاون مع صندوق النقد في نوفمبر القادم سيعتمد على موارد الدولة الذاتية، ما يستدعي تنسيقًا بين الوزارات المعنية مثل الصناعة والسياحة والاتصالات.

وأضافت أنها تتمنى أن يكون هناك نائب رئيس وزراء مسؤول عن الصناعات الإنتاجية مثل الصناعة والسياحة والاتصالات، لتسهيل عمل رئيس الوزراء ومنع تشتته بين الوزارات المختلفة.

وأوضحت أن الحكومة بعد انتهاء فترة صندوق النقد يجب أن تراجع السياسات المالية، خاصة في ظل العجز المستدام للنفقات العامة وارتفاع حجم الدين العام، مؤكدة أن زيادة الإيرادات العامة لا تعني بالضرورة رفع الضرائب، بل التركيز على زيادة الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي.

وأشارت إلى أن الأولوية يجب أن تكون للاستثمار المحلي لدعم الاقتصاد الوطني، مشددة على ضرورة مراجعة السياسة النقدية، وخصوصًا سعر الفائدة الذي ما زال مرتفعًا، مع مراعاة تراجع معدل التضخم قبل أي خفض.

وتابعت: "فوائد الديون هي الأعلى إنفاقًا في الموازنة، والأموال الساخنة تدمر الاقتصاد إذا خرجت من السوق، والعالم كله يضع قيودًا على خروج رؤوس الأموال الساخنة، وأصحاب هذه الأموال يدفعون مبالغ عند خروجهم من السوق الأمريكي".