برلمانية: توجيهات الرئيس للحكومة ببناء الإنسان يؤكد اهتمام الدولة باستقرار المجتمع

أكدت النائبة شيرين صبري، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة عقب التعديل الوزاري، والتي شددت على محور بناء الإنسان وحماية المجتمع، تمثل رسالة واضحة بأهمية الاستثمار في الإنسان باعتباره أساس التنمية الشاملة وأحد ركائز الأمن القومي المصري.

وأشارت النائبة ، إلى أنها كانت قد تقدمت، قبل التعديل الوزاري، بمقترح لاستحداث وزارة متخصصة لـ«بناء الإنسان»، في إطار توجه الدولة نحو محاربة العادات الدخيلة، ومواجهة مظاهر العنف والجريمة والتطرف الفكري، وتعزيز منظومة القيم والوعي المجتمعي.

وأضافت شيرين صبري ، أن تأكيد التكليفات الرئاسية الجديدة على ملف المجتمع وبناء الإنسان يعكس إدراك القيادة السياسية لخطورة التحديات الاجتماعية والفكرية، وضرورة التعامل معها بسياسات متكاملة، لا تقتصر على الحلول الأمنية فقط، بل تمتد إلى التعليم والثقافة والإعلام والخطاب الديني والصحة النفسية.

وشددت عضو مجلس الشيوخ، على أهمية أن تضع الحكومة، بعد التعديل الوزاري، ملف مواجهة العنف والتطرف والانحرافات السلوكية على رأس أولوياتها، من خلال برامج واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، وبالتنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات المعنية.

وأكدت النائبة، أن بناء الإنسان المصري هو الطريق الحقيقي لمواجهة الجريمة والتطرف، وترسيخ قيم الانتماء والهوية الوطنية، مشددة على أن المرحلة الحالية تتطلب رؤية شاملة تستجيب لتوجيهات الرئيس وتترجمها إلى سياسات تنفيذية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.