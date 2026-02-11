بالجلد .. منة فضالي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

شاركت الفنانة منة فضالي، جمهورها صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على إنستجرام.

وظهرت منة فضالي، بإطلالة شتوية جذابة مرتدية جيبة جلد قصيرة نسقت معها شميز باللون الابيض ، ليكشف عن جمالها و أناقتها.



وأعلنت الفنانة منة فضالي عن انضمامها رسميًا إلى فريق عمل مسلسل "وننسى اللي كان"، المقرّر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2026، والذي تقوم ببطولته النجمة ياسمين عبد العزيز.

ونشرت منة فضالي، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك منشورًا عبّرت فيه عن سعادتها بالمشاركة في العمل، قائلة: "دعواتكم لينا بالنجاح يا رب.. أول مرة ليا مع النجمة القمر اللي بحبها من قلبي ياسمين عبد العزيز، وللمرة الثانية مع أعز الناس المؤلف العزيز عمرو محمود ياسين، وإخراج أخويا محمد الخبيري."

المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، ومن إنتاج شركة سينرجي، ويُعد هذا التعاون الأول بين منة فضالي وياسمين عبد العزيز، بينما يجمعها التعاون الثاني مع المؤلف عمرو محمود ياسين بعد نجاحات سابقة.