من الثقيل إلى الخفيف.. مسئول بمجلس السلام يكشف خطة نزع سلاح حماس
هاني رمزي: رحيل دونجا وناصر ماهر أثر سلبًا على الزمالك.. وفرص الفوز بالدوري «محدودة»
بأسيست محمد صلاح .. ليفربول يهزم سندرلاند بهدف يتيم في البريميرليج
السفارة الأمريكية في القدس: لا خطط لافتتاح فرع قنصلي في مستوطنة "إفرات"
موعد رمضان 2026 في مصر.. البحوث الفلكية تكشف عدد أيام الصيام
بيرنلي يفوز على كريستال بالاس 3-2 في الدوري الإنجليزي
خبير: أهم تحدي اقتصادي لدينا الآن هو ثقة المستثمر في استقرار السياسة الاقتصادية بمصر
خالد أبوبكر: الأمن في مصر «أغلى سلعة».. وميزة لا تتكرّر في دول كبرى
عماد الدين حسين: لم يكن هناك مفاجآت كثيرة في التعديل الوزاري
عماد الدين حسين: تنفيذ الحكومة التكليفات الرئاسية سيكون بداية إصلاح شامل
الأوقاف تنشر نص موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان استقبال شهر رمضان
زيلينسكي يرفض عقد اجتماعات على أراضي روسيا أو بيلاروس لحل الأزمة الأوكرانية
مرأة ومنوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 12 فبراير 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا

حظك اليوم
حظك اليوم
حياة عبد العزيز

يحرص الكثيرون مع بداية كل يوم جديد على متابعة حظك اليوم وتوقعات الأبراج، لمعرفة ما تخبئه لهم حركة الكواكب على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

وفي السطور التالية نستعرض توقعات الأبراج اليوم الخميس 12 فبراير 2026.

برج الحمل وحظك اليوم الخميس 12 فبراير 2026

قد يحقق رجال الأعمال مكاسب مالية مفاجئة تدعم استقرارهم المادي. إدخال تعديلات على أسلوب العمل يسهم في رفع الإنتاجية، كما أن تنظيم الروتين اليومي يمنحك توازنًا أفضل.

برج الثور وحظك اليوم الخميس 12 فبراير 2026

مشكلة قديمة تجد طريقها للحل أخيرًا، ما يمنحك شعورًا بالراحة. ممارسة الهوايات تحسن حالتك النفسية. إذا كنت مقبلًا على شراء عقار، احرص على مراجعة التفاصيل بدقة.

برج الجوزاء وحظك اليوم الخميس 12 فبراير 2026

قد تتحمل مسؤولية كبيرة وتنجح في إدارتها بثقة. الفرص متاحة لكن حسن استغلالها يعتمد عليك. الأجواء العاطفية مستقرة، والطلاب قد يحققون تقدمًا ملحوظًا.

برج السرطان وحظك اليوم الخميس 12 فبراير 2026

ركز على أهدافك بعيدًا عن المشتتات. معلومات جديدة قد تفيدك لاحقًا. العازبون قد يتلقون عروض ارتباط، بينما يخطط المتزوجون حديثًا لرحلة قصيرة.

برج الأسد وحظك اليوم الخميس 12 فبراير 2026

حاول تحسين نمط حياتك، والاهتمام بنظامك الغذائي. الطلاب الرياضيون قد يحصلون على فرص جيدة. حافظ على طاقتك الإيجابية طوال اليوم.

برج العذراء وحظك اليوم الخميس 12 فبراير 2026

دعم العائلة يمنحك دفعة قوية. ضغط العمل قد يزداد، لكن تنظيم المهام يساعدك على تجاوزه. من المحتمل إصلاح سوء تفاهم قديم مع صديق.

برج الميزان وحظك اليوم الخميس 12 فبراير 2026

يوم مناسب لأصحاب العمل السياسي والتجاري. سداد الديون يخفف الضغوط. قد تخطط لرحلة ممتعة تكسر الروتين.

برج العقرب وحظك اليوم الخميس 12 فبراير 2026

أجواء إيجابية وسعادة تلوح في الأفق. تجنب الإفراط في التفكير حتى لا تتأخر في إنجاز مهامك. رغم زيادة المصروفات، قد يتحسن وضعك المالي قريبًا.

برج القوس وحظك اليوم الخميس 12 فبراير 2026

اهتم بشؤون المنزل. قد تُكلف بمشروع جديد في العمل. الطلاب بحاجة لمزيد من التركيز، واستشارة طبيب عند الحاجة تمنحك راحة نفسية.

برج الجدي وحظك اليوم الخميس 12 فبراير 2026

تجاهل الشائعات وركز على عملك، فجهدك سيؤتي ثماره قريبًا. يوم جيد للطلاب. قد تخطط لرحلة عائلية، ومكاسب مالية واردة لرجال الأعمال.

برج الدلو وحظك اليوم الخميس 12 فبراير 2026

تميل للأجواء الروحية اليوم. العمل الجاد يمنحك راحة ورضا داخليًا. التفكير الهادئ يساعد الطلاب على اتخاذ قرارات مهمة.

برج الحوت وحظك اليوم الخميس 12 فبراير 2026

تحسن في العلاقة العاطفية بفضل التفاهم. العمل التطوعي يمنحك طاقة إيجابية. قد تستمتع بوقت عائلي مميز، مع فرصة للقاء شخصية مهمة.

