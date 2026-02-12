قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من الثقيل إلى الخفيف.. مسئول بمجلس السلام يكشف خطة نزع سلاح حماس
هاني رمزي: رحيل دونجا وناصر ماهر أثر سلبًا على الزمالك.. وفرص الفوز بالدوري «محدودة»
بأسيست محمد صلاح .. ليفربول يهزم سندرلاند بهدف يتيم في البريميرليج
السفارة الأمريكية في القدس: لا خطط لافتتاح فرع قنصلي في مستوطنة "إفرات"
موعد رمضان 2026 في مصر.. البحوث الفلكية تكشف عدد أيام الصيام
بيرنلي يفوز على كريستال بالاس 3-2 في الدوري الإنجليزي
خبير: أهم تحدي اقتصادي لدينا الآن هو ثقة المستثمر في استقرار السياسة الاقتصادية بمصر
خالد أبوبكر: الأمن في مصر «أغلى سلعة».. وميزة لا تتكرّر في دول كبرى
عماد الدين حسين: لم يكن هناك مفاجآت كثيرة في التعديل الوزاري
عماد الدين حسين: تنفيذ الحكومة التكليفات الرئاسية سيكون بداية إصلاح شامل
الأوقاف تنشر نص موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان استقبال شهر رمضان
زيلينسكي يرفض عقد اجتماعات على أراضي روسيا أو بيلاروس لحل الأزمة الأوكرانية
مرأة ومنوعات

برج العذراء .. حظك اليوم الخميس 12 فبراير 2026: نظّم خطواتك

حياة عبد العزيز

برج العذراء (23 أغسطس - 22 سبتمبر) يتميز مواليده بالدقة والاجتهاد والقدرة على التحليل.

توقعات برج العذراء اليوم

تنظيمك الجيد يمنحك أفضلية واضحة. لا تدع التفاصيل الصغيرة تربكك.

توقعات برج العذراء صحيًا

حالتك مستقرة، لكن حاول تقليل التوتر وممارسة تمارين الاسترخاء.

توقعات برج العذراء عاطفيًا

حوار هادئ يحل سوء تفاهم سابق. لا تتمسك برأيك بشدة.

توقعات برج العذراء مهنيًا

ضغط العمل موجود، لكنك قادر على التعامل معه بكفاءة.

توقعات برج العذراء الفترة المقبلة

خطط بهدوء، فالتخطيط الجيد يختصر عليك الكثير من الجهد.

