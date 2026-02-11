رئيس مدينة القصير يجري جولة ميدانية لرصد مخالفات البناء بعدد من المناطق

أجرى اللواء أحمد صقر، رئيس مدينة القصير، جولة تفقدية موسعة بعدد من مناطق المدينة لرصد أي مخالفات بناء واتخاذ الإجراءات الفورية حيالها، في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف المتابعة الميدانية والتصدي الحاسم لمخالفات البناء والحفاظ على أراضي وأملاك الدولة.

وشملت الجولة المرور على مناطق المثلث، وعثمان بن عفان، والحجاز، وعمر بن عبد العزيز، وتقسيم 4أ، حيث تم تفقد عدد من المواقع لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال البناء والتأكد من الالتزام بالاشتراطات والتراخيص القانونية.

وخلال الجولة، تبين وجود بعض أعمال البناء المخالفة بتقسيم 4أ، إلى جانب رصد بدء واستكمال أعمال بناء دون التأكد من استيفاء الإجراءات القانونية، فضلاً عن وجود تشوينات لمواد البناء بعدد من المواقع، بما قد يشير إلى وجود أعمال جارية دون ترخيص.

وعلى الفور، وجه رئيس المدينة الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بسرعة فحص الموقف القانوني لتلك الأعمال ومراجعة التراخيص الصادرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أية مخالفات يتم رصدها.

كما كلف إدارة الشئون القانونية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أي أعمال بناء مخالفة، تطبيقًا للقانون وردعًا لأي محاولات تعدٍ.

وشدد اللواء أحمد صقر على استمرار الحملات والجولات الميدانية بشكل دوري بجميع مناطق المدينة، لمنع أية تعديات في مهدها، حفاظًا على التخطيط العمراني السليم.