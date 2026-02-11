صدمة.. مهاجم إسبانيا يغيب عن كأس العالم بسبب إصابة خطيرة في الركبة

أعرب المهاجم الشاب سامو أجيهوا عن صدمته بعد أن فاتته فرصة المشاركة في أول كأس عالم له مع إسبانيا بسبب إصابة خطيرة في الركبة تعرض لها أثناء اللعب مع بورتو.

تعرض سامو، البالغ من العمر 21 عامًا، للإصابة خلال مباراة بورتو التي انتهت بالتعادل 1-1 مع سبورتينغ لشبونة في الدوري البرتغالي يوم الاثنين، فيما وصفه بأنه "أسوأ يوم" في مسيرته.

وأعلن نادي بورتو أنه أصيب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ساقه اليمنى.

وقال سامو في منشور على إنستغرام: “لقد تعرضت لإصابة خطيرة. ما زلت لا أصدق ذلك. أنا محطم، لا أجد الكلمات. سأغيب عن الملاعب لعدة أشهر. يؤلمني عدم قدرتي على مساعدة الفريق كما أتمنى، والقتال في الملعب. الآن أنا مجرد مشجع عادي يدعمنا. التوكل على الله، والتمسك بالقوة والإيجابية هما ما سيجعلني أعود أقوى من أي وقت مضى.”

ظهر سامو لأول مرة مع الفريق الأول لإسبانيا في عام 2024. وساعد إسبانيا على الفوز بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024.